Путин объявил об очередном испытании крылатой ракеты "Буревестник"

Россия провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой, заявил президент Владимир Путин.

Согласно сообщению Кремля, Путин посетил один из пунктов управления объединённой группировки войск и провёл совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих.

Путин заявил, что российская армия провела тренировку стратегических наступательных сил и попросил Герасимова доложить об испытаниях ракеты.

Герасимов заявил, что испытания "Буревестника" прошли 21 октября. Ракета провела в полёте 15 часов и за это время преодолела 14 тысяч километров. "Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", — сказал Путин.

Впервые о разработке "Буревестника" Путин рассказал в 2018 году. В августе 2019 года на ракетном полигоне в Неноксе в Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли семь сотрудников Росатома и Министерства обороны России. Взрыв сопровождался повышением радиационного фона. Согласно расследованию Радио Свобода, авария могла произойти при попытке подъема из моря упавшей в ходе испытаний ракеты "Буревестник".

До этого испытания ракеты проводились на полигоне на Новой Земле. Аналитический центр Nuclear Threat Initiative сообщал со ссылкой источники в американской разведке, что всего с 2017 по 2019 годы прошли не менее 13 испытаний "Буревестника", из которых оказались "частично успешными" только два.

В 2023 и 2025 году "Буревестник", возможно, снова испытывался на Новой Земле — такой вывод независимые исследователи сделали на основе спутниковых снимков. При этом в октябре 2023 года Путин говорил о "последнем успешном испытании" новой ракеты.

Независимых подтверждений, что испытания "Буревестника" когда-либо проходили полностью успешно, нет.