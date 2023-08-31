Трамп не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым в Джорджии

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по уголовным обвинениям, выдвинутым против него в штате Джорджия. Он также выступил против того, чтобы процесс начался как можно раньше – как просят некоторые другие обвиняемые по этому делу – и попросил выделить его дело в отдельное производство.

Заявление о непризнании вины означает, что Трамп, претендующий на выдвижение своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии в 2024 г., может не являться лично в суд на следующей неделе, когда ему будут официально предъявляться обвинения.

Трампа обвиняют в Джорджии в 13 уголовных преступлениях. Обвинения связаны с оспариванием Трампом результатов выборов президента США 2020 года, когда в Джорджии он с небольшим отрывом уступил демократу Джо Байдену. В обвинительном заключении утверждается, что Трамп и связанные с ним люди оказывали давление на чиновников штата с целью изменить результаты голосования и назначить выборщиков, которые голосовали бы за Трампа, а не за Байдена.

Обвинение, выдвинутое в середине августа, стало четвёртым уголовным обвинением против бывшего президента. Дело, открытое в Вашингтоне, также связано с попыткой оспорить результаты выборов, в том числе со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Процесс по этому делу начнётся в марте будущего года, в разгар республиканских праймериз.

Также в марте Трамп предстанет перед судом штата Нью-Йорк по делу о выплате денег порноактрисе, а в мае – перед федеральным судом во Флориде по делу о ненадлежащем обращении с федеральными секретными документами. Ни по одному из четырёх дел он не признал себя виновным. Он обвиняет администрацию Байдена в политическом преследовании.

Прокуроры округа Фултон в Джорджии добиваются начала судебного процесса в октябре. Адвокаты Трампа выступают за то, чтобы суд начался уже после выборов 2024 года, в которых бывший президент надеется принять участие. По опросам, он с большим отрывом лидирует в борьбе за выдвижение в президенты от республиканцев, несмотря на уголовные дела. Выдвижение обвинений и участие в судах не является препятствием для участия в выборах.