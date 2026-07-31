Трамп не знает, предоставят ли США Украине лицензию на "Пэтриот"

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не уверен в том, что его администрация предоставит Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО "Пэтриот". Об этом Трамп сказал корреспонденту газеты Financial Times.

По словам Трампа, он "не уверен" в том, что лицензия будет предоставлена. Администрация, по его словам, сейчас изучает этот вопрос. Трамп подчеркнул, что речь идёт об "уникальном вооружении", и необходимо быть "осторожным" с тем, кому предоставляются лицензии на его производство. Президент отметил, что обычно США не выдают таких лицензий.

Комментарии прозвучали через два дня после встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Президент Украины назвал встречу "хорошей", как и Трамп, и отметил, что среди прочего обсуждались и меры по противодействию российским баллистическим ракетам - именно для борьбы с такими ракетами в первую очередь предназначены "Пэтриот". Белый дом прямо не сообщал о том, что эта тема обсуждалась. Трамп в последние дни вновь неоднократно подчеркнул, что добивается скорейшего завершения войны, как от России, так и от Украины. "Нам нужны не ракеты. Нам нужен мир", - сказал он.

При этом Трамп подтвердил, что в течение августа Киев впервые посетят его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В начале июля на саммите НАТО в Анкаре, где Трамп также беседовал с Зеленским, президент США заявлял, что Соединённые Штаты могут предоставить Украине лицензии на производство ракет для "Пэтриот".