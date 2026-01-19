Трамп о Гренландии: "Время пришло, и это будет сделано!"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь вернулся к теме контроля над Гренландией, написав с соцсети Truth Social, что Дания за последние 20 лет, несмотря на предупреждения, ничего не сделала для того, чтобы устранить "российскую угрозу" для своей автономной территории. "Теперь пришло время, и это будет сделано!" - написал Трамп.

Ряд СМИ, включая PBS и агентство Bloomberg, также пишут о том, что Трамп направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре письмо, в котором сообщил, что Соединённые Штаты больше не будут концентрироваться только на усилиях по достижению мира, но обратят внимание на свои национальные интересы. В письме, которое цитируют издания, но которое не было официально опубликовано, говорится, помимо прочего, что это связано в том числе с тем, что Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира за свои миротворческие усилия. Президент США в письме вновь пишет о претензиях на Гренландию, ставя под сомнение суверенитет Дании над островом. "Мир не будет в безопасности, пока США не получат полный контроль над Гренландией", - цитируют СМИ письмо. Премьер-министр Норвегии подтвердил факт получения письма от Трампа и отметил, что не раз объяснял президенту США, что норвежские власти не отвечают за присуждение Нобелевских премий мира.

В субботу Трамп объявил о планах повышения пошлин на все поставляемые в США товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет наложена пошлина в 10%. С 1 июня она вырастет до 25%. Он добавил, что "эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии".

Лидеры Дании и Гренландии заявляют, что "Гренландия не продаётся", и судьбу острова не должны решать США. Они также отрицают утверждения Трампа о том, что острову грозит опасность перехода под контроль России или Китая.

Европейские лидеры в воскресенье продолжили критиковать заявление Трампа о пошлинах. В совместном заяклении Великобритании, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции говорится, что оно создало угрозу трансатлантическим отношениям, а глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен добавил, что происходящее угрожает и единству НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте заявил, что надеется на встречу с Трампом на предстоящем на этой неделе саммите в Давосе.



Лидеры ЕС, между тем, после встречи послов стран ЕС в Брюсселе в воскресенье, договорились провести саммит по вопросу Гренландии в ближайшее время. Сообщается, что будут обсуждаться ответные меры на возможное повышение пошлин со стороны США. Речь идёт в частности о введении ответных пошлин.