Лакомый остров. Трамп вновь пугает Гренландию, Данию и весь ЕС

Решение президента США Дональда Трампа назначить спецпосланником в Гренландии губернатора Луизианы Джеффа Лэндри, своего давнего политического союзника, вызвало бурю гнева в Дании и во всем Евросоюзе. Очевидно, Трамп не отказывается от намерения так или иначе присоединить к США этот стратегически важный, крупнейший в мире, почти целиком покрытый льдом и снегами остров, с самой маленькой плотностью населения и с богатейшими запасами природных ископаемых, остающийся пока частью Датского королевства.

Дональд Трамп, сообщив о назначении Джеффа Лэндри вечером 22 декабря, о планах аннексии острова ничего не сказал, однако вновь заявил, что Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов, и что "Джефф это хорошо понимает". Сам Лэндри, однако, недвусмысленно написал в соцсети X, что будет рад работать над тем, чтобы "сделать Гренландию частью США". Он также добавил, что его новая должность – это "добровольная дополнительная работа на общественных началах" и что он остается губернатором Луизианы.

Поскольку Соединенные Штаты назначают специального посланника в Гренландии впервые в истории, без сомнения, теперь эта полуавтономная территория Дании с населением около 57 тысяч человек (всего 0,027 человека на квадратный километр) оказалась в весьма небольшом списке приоритетных внешнеполитических направлений Вашингтона, наряду с Украиной и Ближним Востоком, где Трамп уже давно имеет своих спецпосланников (и также проверенных союзников).

Министерство иностранных дел Дании назвало заявления Трампа и Лэндри "совершенно неприемлемыми" и вызвало для дачи объяснений американского посла в Копенгагене. Руководство ЕС выразило "солидарность с Данией и народом Гренландии". С отдельными схожими заявлениями выступили и главы МИД многих стран ЕС, в частности Германии, Швеции, Литвы и Эстонии. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас написала, что будущее Гренландии должны решать только сама Гренландия и Дания.

Однако почти все европейские политики при этом воздержались от каких-то выпадов в адрес США и Дональда Трампа. Исключением стали лидеры самих Дании и Гренландии. Премьер-министры Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении подчеркнули: "Вы не можете аннексировать другие страны. Гренландия принадлежит лишь гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию".

В уходящем году правительство Дании уже дважды вызывало на ковер американских дипломатов, чтобы выразить резкое недовольство в связи с регулярно появляющимися свидетельствами того, что США занимаются шпионажем и организуют разные информационно-пропагандистские кампании по расширению своего влияния в Гренландии. В декабре военная разведка Дании впервые с 1945 года заявила, что последние изменения во внешней американской политике "порождают новые угрозы и неопределенности для безопасности страны".

В Гренландии до сих пор находится самая северная американская военная база Питуффик, функционирующая еще с 1950-х годов. Ранее она называлась Туле и принадлежала ВВС США (в холодную войну здесь размещались стратегические бомбардировщики), а в 2020 году база вошла в подчинение Космических сил США. На Питуффик (в 2023 году получившей это новое, гренландское имя) есть взлетно-посадочная полоса длиной в 3 километра – это очень крупный стратегический объект с огромным потенциалом.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже призывал своих помощников тщательно изучить все способы приобретения Гренландии, известной своими колоссальными природными ресурсами и важнейшим расположением для новых морских маршрутов, которые могут открыться по мере таяния арктических льдов. "По сути, речь идет о крупной сделке с недвижимостью", – подчеркивал он тогда. В 2019 году автономное правительство Гренландии предложения Трампа о покупке острова твердо отклонило.

В прошлом январе, когда Трамп, даже до инаугурации на второй срок, опять недвусмысленно и часто заговорил о своих планах в отношении Гренландии, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова. Однако на самом деле сил и возможностей у Копенгагена для того, чтобы отстаивать в Арктике свой суверенитет, нет никаких. Речь пока идет лишь о покупке двух новых арктических инспекционных судов и увеличении частоты патрулирования острова на собачьих упряжках. Также сообщается о планах властей Дании модернизировать аэропорт Кангерлуссуаке, бывшую военную базу США на западе острова, для размещения там датских истребителей F-35.

В данный момент патрулированием всей Гренландии занимаются всего четыре устаревших инспекционных судна датских ВМС, один самолет-разведчик Challenger и 12 патрулей на собачьих упряжках. Также на территории Гренландии действует уникальное во всем мире воинское подразделение – санно-лыжный патруль "Сириус" военно-морского флота Дании, занимающийся глубинной разведкой и поддержанием датского суверенитета в северной и восточной частях острова, включая самый большой в мире Гренландский национальный парк площадью 972 тысяч квадратных километров (это больше, чем, например, территория всего Египта).

В такой патруль обычно входят лишь два офицера (с двумя винтовками времен Первой мировой войны, необходимых в случае нападения белых медведей) с 14 собаками. Их миссия длится до полугода, и зачастую на протяжении этого времени у патрульных нет контактов с другими людьми. До 2019 года "Сириус" был единственным в мире военным подразделением, имеющим штатных ездовых собак.

Западные СМИ весь год иронизируют над тем, что гипотетическое вторжение США в Гренландию при Дональде Трампе, если вдруг оно все же начнется, окажется "самой короткой войной в мире". Соединенные Штаты имеют самый большой в мире оборонный бюджет, а их вооруженные силы насчитывают 1,3 миллиона военнослужащих. У самой Гренландии же нет никакой собственной армии, а Дания располагает только 17 тысячами военнослужащих. Кроме того, большая часть ее тяжелой наземной боевой техники уже была передана ей Украине.

Еще прошлой весной газета The Wall Street Journal написала, что администрация Трампа приказала американскому разведывательному сообществу усилить "гренландское направление". Причем на встрече в Белом доме, где обсуждались конкретные шаги в этом направлении, якобы также присутствовал неназванный представитель автономного правительства Гренландии. В ответ датские официальные лица предупредили о возможности закрытия американского консульства в Нууке, столице Гренландии.

А в конце лета Датская телерадиовещательная корпорация опубликовала свое расследование, в котором говорилось, что некие три высокопоставленных американца (в том числе двое, как утверждается, ранее "работавших на президента США") несколько месяцев регулярно ездили в Гренландию, собирая информацию об общественных настроениях и налаживая важные контакты в рамках "тайной операции по оказанию влияния".

Один из них составлял списки гренландцев, которых можно было бы "завербовать в сепаратистское движение". Двое других, согласно информации Датской телерадиовещательной корпорации, пытались наладить связи с местными политиками, бизнесменами и рядовыми гражданами. Все это, как говорится в публикации, делалось для того, чтобы ослабить связи Гренландии с Данией и сблизить ее с Вашингтоном.

Также еще 7 января 2025 года в Нуук (бывший Готхоб) на один день вместе со свитой официально прилетал Дональд Трамп–младший, сын президента США. Ожидавшим его в аэропорту репортерам он рассказал, что совершает краткий визит на остров исключительно как турист. Однако в самой Гренландии и в Дании многими эта поездка была также воспринята как провокация. При этом датское Danmarks Radio (DR) со ссылкой на несколько источников сообщило, что якобы люди сына Трампа заранее подкупили группу гренландских малоимущих, чтобы они демонстрировали ему поддержку.

В тот же день в сети появились фото и видео, сделанные в Нууке в ресторане Hereford Beefstouw, на которых несколько гренландцев в красных кепках с трамповским лозунгом MAGA ("Сделаем Америку вновь великой") позируют во время обеда с Дональдом Трампом–младшим и говорят, что "хотят в США". Местные жители утверждают, что друзья Трампа-младшего ходили перед этим по улицам и раздавали всем эти кепки, а также приглашали всех желающих на бесплатный обед. Сам сын Трампа потом разместил в соцсетях фото с текстом: "Гренландия любит Америку и Трампа".

В 2025 году крупный американский бизнесмен по имени Том Данс, бывший советником Дональда Трампа "по арктическим вопросам" во времена его первого президентства, основал в Вашингтоне некоммерческую организацию "для содействия более тесным связям США с Гренландией". Еще осенью 2024 года Том Данс также спонсировал участие некоего политического активиста Йоргена Боассена, живущего в США бывшего каменщика из Гренландии, часто выступающего с речами о необходимости "тесного союза Гренландии с Соединенными Штатами", на разных мероприятиях прошлой предвыборной кампании Трампа. Боассен считается сегодня одним из самых преданных сторонников идеи присоединения родного острова к США, хотя многие гренландцы считают его предателем.

Еще одного человека из окружения Трампа, также причастного к нынешнему ажиотажу вокруг Гренландии, зовут Дрю Хорн. Это также один из бывших советников президента США, который сейчас возглавляет компанию по добыче редкоземельных элементов с красноречивым названием GreenMet. Ранее в уходящем году он возглавил побывавшую в Гренландии делегацию американских инвесторов. Целью, по словам представителей компании GreenMet, было "продвижение на острове американских проектов в энергетическом, инфраструктурном и технологическом секторах в координации с усилиями Белого дома и Конгресса США".

Природные ресурсы Гренландии колоссальны и до сих пор еще не все изучены. Речь идет не только о нефти и железной руде, но и о редкоземельных и цветных металлах, меди, литии, никеле и кобальте, все более ценных в XXI веке. Без них, к примеру, невозможно производство смартфонов, ветряных турбин, линий электропередач, аккумуляторов и электромобилей.

Обширные ледниковые щиты и ледники Гренландии стремительно тают, поскольку планета нагревается из-за глобальных изменений климата. Таяние льдов вскоре может позволить начать здесь добычу нефти и всех других полезных ископаемых, которая ранее была невозможной.

Из-за повышения температуры за последние 30 лет уже растаяло более 27 тысяч квадратных километров гренландских льдов – это площадь, примерно равная территории Албании или Армении. В 2023 году правительство Дании опубликовало отчет, в котором подробно описывается потенциал Гренландии как острова с богатейшими месторождениями.

Таяние льдов в Арктике также открывает новые стратегические возможности для ведущих мировых держав: более короткие и эффективные морские маршруты. Например, путь через Северный Ледовитый океан из Западной Европы в Восточную Азию примерно на 40 процентов короче по сравнению с путешествием через Суэцкий канал, Красное море и Индийский океан (которое в последнее время становится все более небезопасным).

Если не считать практически также безлюдного арктического побережья американской Аляски, Гренландия географически находится почти в 2 тысячах 400 километрах от северной границы самого северо-восточного американского штата Мэн. Добраться в Гренландию до сих пор откуда бы то ни было всегда было непросто, и ранее на протяжении столетий там побывали лишь считанные американцы. Однако к концу лета этого года (последние имеющиеся данные) уже более 2 тысяч 600 американцев посетили Гренландию самолетами, а еще целых 47 тысяч 500 – на круизных лайнерах.

До сих пор на этом огромном острове имеется всего 13 маленьких аэропортов (не считая Нуука), которые обслуживают в основном местных жителей, обычно путешествующих на вертолетах или небольших самолетах местной авиакомпании Air Greenland, вмещающих лишь пару десятков пассажиров. Но с 14 июня этого года и до конца сентября, на фоне внезапного ажиотажного спроса среди туристов и бизнесменов, авиакомпания United Airlines открыла прямой сезонный рейс в гренландскую столицу Нуук из аэропорта Ньюарка в штате Нью-Джерси, длящийся лишь 4 часа. В следующем году, после начала лета в Арктике, этот рейс должен быть возобновлен. О схожих планах заявили и еще несколько американских авиакомпаний, после подписания соответствующих предварительных соглашений с гренландским правительством.

В соответствии с итогами референдума 1979 года Гренландия получила право самоуправления. В 2008 году здесь состоялся еще один референдум, в ходе которого гренландцы с 2009 года взяли под собственный контроль охрану порядка и границ на острове, судебную систему, включая корпоративное и семейное право, бухгалтерский учет и финансовое регулирование, добычу полезных ископаемых и гражданскую авиацию. Официальным языком на острове вместо датского тогда же стал гренландский.

За Копенгагеном же осталась сфера международных отношений, оборона и валютная политика – в Гренландии до сих пор в ходу датская крона. Гренландцы считаются гражданами Евросоюза, хотя юридически остров в ЕС не входит, имея специальный статус заморской территории одной из стран – членов ЕС. Формально главой Гренландии остается датский король Фредерик X.

Жители острова по-прежнему сильнейше зависят от метрополии, Датского королевства, во многих базовых вещах, включая доступ к качественной медицине, современному образованию, урбанистике, науке и социальному обеспечению по стандартам ЕС. Копенгаген до сих пор ежегодно и безвозмездно субсидирует Гренландию на сумму в 600 миллионов долларов в год. Однако в XXI веке все большее число жителей Гренландии высказывают желание получить полную независимость от Дании. При этом, судя по проводимым опросам, все идеи Вашингтона о присоединении Гренландии, в любом форме, к США здесь пока также встречают активное сопротивление.

Однако это не значит, что гренландцы в целом не хотят иметь ничего общего с Соединенными Штатами – вопреки всему недовольству, тревогам и раздражению Копенгагена. Власти острова, ранее запретившие разведку новых нефтяных месторождений и занимающие очень осторожную позицию в отношении добычи других полезных ископаемых, заявляют, что всячески приветствуют американцев (как и любых других туристов), желающих познакомиться с островной природой, культурой и историей.

В стране также очень мало современных отелей, ресторанов и привычных американцам и европейцам служб такси и других видов транспорта – все это сейчас экстренно строится, расширяется и организуется. В основном – на деньги бизнесменов из США. Чтобы увеличить число гостей, правительство Гренландии недавно расширило взлетно-посадочную полосу в аэропорту Нуука, чтобы она могла принимать более крупные самолеты, используемые коммерческими авиакомпаниями. United Airlines совершила свой первый рейс сюда 14 июня на Boeing 737 Max 8, перевезя за раз 157 пассажиров.