Трамп обвинил Иран в "глупом" нарушении режима прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал четырьмя беспилотниками суда в Ормузском проливе. Действия Тегерана он назвал "глупым нарушением соглашения о прекращении огня".

Как написал Трамп в соцсети Truth Social, один из беспилотников серьёзно повредил верхнюю палубу сухогруза (какого именно, он не уточнил). По словам Трампа, несмотря на ущерб, судно смогло продолжить путь. Три других дрона, как пишет Трамп, сбили американские военные.

По всей видимости, Трамп имеет в виду инцидент, произошедший накануне с тайваньским судном Ever Lovely под флагом Сингапура. В судно попал "неизвестный объект", когда оно шло через Ормузский пролив, находясь недалеко от побережья Омана - по морскому пути, который отличается от маршрута, на котором настаивает Иран. Представители США заявили агентству Reuters, что судно было атаковано Ираном. Пострадавших не было, судно продолжило путь.

Инцидент свидетельствует о том, что Иран и США и их союзники по-прежнему расходятся в интерпретации договорённостей об открытии Ормузского пролива в рамках более широких договорённостей о прекращении огня. Иран настаивает на том, чтобы проходящие через пролив суда координировали свой проход с Тегераном. В данный момент Иран не взимает за это плату, но не исключает этого в будущем. Другим судам Иран не гарантирует безопасность.

США и шесть стран Персидского залива в пятницу выпустили заявлением с осуждением иранского подхода, заявив, что не допустят того, чтобы за проход через Ормузский пролив взимались пошлины. В заявлении содержится призыв к "свободной, безусловной и не ограниченной навигации" в проливе. МИД Ирана в ответ вновь заявил, что проход судов через пролив невозможен без "координации" с Тегераном.

После начала ударов США и Израиля 28 февраля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, США в ответ заявили о морской блокаде Ирана. Согласно условиям подписанного в середине июня меморандума, Ормузский пролив должен быть открыт в течение как минимум 60 дней, когда будут идти переговоры об окончательном мирном соглашении. Договорённостей о том, что будет дальше, пока нет. Пролив имеет стратегическое значение, поскольку через него на мировой рынок поступает большая часть нефти, добываемой в странах Персидского залива.