США третью ночь подряд наносили удары по целям в Иране

Вооруженные силы США объявили о нанесении новой серии авиаударов по целям на территории Ирана для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Это произошло спустя всего несколько часов после того, как президент Дональд Трамп объявил о восстановлении блокады этого стратегически важного морского пути.

Удары наносились уже третьи сутки подряд. "Эти атаки будут и впредь дорого обходиться иранским силам и подрывать их способность нападать на невинных людей и торговые суда", - подчёркивается в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), опубликованном поздно вечером 13 июля.

Позднее CENTCOM проинформировало, что в ходе пятичасовой операции американские силы успешно атаковали на иранской территории военные объекты, тем самым, как отмечается, ещё больше ослабив способность Ирана нападать на коммерческие суда.

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах на нескольких островах у южного побережья Ирана, в том числе на островах Киш, Кешм и Абу-Муса.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, в свою очередь, об ударах по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В Объединённых Арабских Эмиратах это нападение назвали "дерзким", сообщив о гибели одного члена экипажа - гражданина Индии - и ранении еще восьми человек.

КСИР также подтвердил, что в ночь на вторник нанёс удары по объектам США в Иордании и Бахрейне.

Удары стали очередным свидетельством того, что соглашение, подписанное сторонами в прошлом месяце и определяющее условия переговоров о мирном урегулировании, фактически срывается.

В минувшие выходные, по информации американских СМИ, глава Белого дома уведомил Конгресс о том, что США вновь находятся с Ираном в состоянии войны. Это решение запускает 60-дневный период, в течение которого вооруженные силы могут наносить удары без официального одобрения со стороны законодателей.

Выступая перед журналистами в Белом доме поздно вечером 13 июля, Дональд Трамп заявил, что целью американских ударов было лишить Тегеран возможности нарушать судоходство в Ормузском проливе. Вместе с тем Трамп добавил, что, несмотря на атаки на иранские объекты три ночи подряд, соглашение о прекращении боевых действий всё ещё возможно.

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