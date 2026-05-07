Президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на автомобили из Евросоюза до 4 июля. По его словам, это решение было принято после "замечательного разговора" с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения, заключенного в Тернберри, Шотландия, – крупнейшего торгового соглашения в истории! Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и, как и было согласовано, снизит свои тарифы до нуля!", – написал он в своей соцсети Truth.

По словам Трампа, лидеры также обсудили ситуацию в Иране и пришли к соглашению, что Тегеран никогда не должен обладать ядерным оружием.

Фон дер Ляйен также назвала разговор с американским президентом "очень хорошим". "Мы обсудили торговое соглашение между ЕС и США. Обе стороны по-прежнему полностью привержены его выполнению. Достигнут хороший прогресс в направлении снижения тарифов к началу июля", – написала она в соцсети X.

1 мая Трамп заявил, что на следующей неделе повысит пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. Причиной этого решения он назвал несоблюдение Евросоюзом условий торгового соглашения.

Речь идет о торговом договоре, согласованном в 2025 году и доработанном в начале 2026 года. Соглашение предусматривает отмену европейских пошлин на американскую промышленную продукцию и устанавливает потолок тарифов для большинства товаров из Европы.