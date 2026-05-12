Трамп отправился с визитом в Китай

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник вылетел в Китай. Это будет первый визит американского президента в КНР с 2017 года - тогда президентом тоже был Трамп.

Государственный визит продлится три дня, с 13 по 15 мая. Основным днём визита будет четверг 14 мая. Трамп проведёт встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры также посетят пекинский Храм Неба, после чего состоится приём. Переговоры продолжатся и в последний день визита.

Перед поездкой Трамп заявлял о своём уважении к Си Цзиньпину и говорил, что визит принесёт хорошие результаты для обеих стран. Трамп назвал США и Китай двумя "сверхдержавами" и отметил, что будет обсуждаться в том числе взаимная торговля. Среди тем для обсуждения он назвал и ситуацию вокруг Ирана, при этом Трамп подчеркнул, что Китай хотел бы открытия Ормузского пролива, но США не нужна помощь Пекина в этом вопросе. Также Трамп подтвердил, что Си Цзиньпин, очевидно, поднимет вопрос о поставках американского оружия Тайваню.

В делегации США ряд крупных бизнесменов, в том числе глава Tesla Илон Маск и руководитель Apple Тим Кук.

Риторика Трампа в отношении Китая в последнее время существенно смягчилась, он уже не угрожает стране высокими пошлинами, как в начале своего срока. Аналитики отмечают, что Соединённым Штатам нужно содействие Китая, в частности, в связи с ситуацией вокруг Ирана.