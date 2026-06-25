Трамп: "отважный" Зеленский "неплохо справляется"

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "неплохо справляется" и похвалил его за смелость. Так он ответил на вопрос журналиста о том, считает ли Трамп, что Зеленский "сейчас побеждает" в войне с Россией. Это произошло во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме вечером 24 июня.

"Ну, у него всё довольно хорошо. Послушайте, как ни крути, у него всё довольно хорошо. По крайней мере, он удерживает своё. Очень много людей гибнет с обеих сторон, но, думаю, он неплохо справляется. Надо признать, что он отважный. У него отличная техника, но у него и отличные люди. У него есть бойцы", - дословно заявил Трамп.

Подробнее о войне в Украине он не говорил. Трамп вновь подверг критике ряд стран Европы, включая Британию, Францию и Италию, за недостаточную, по его мнению, поддержку США в боевых действиях против Ирана, и в целом союзников по НАТО за недостаточные темпы наращивания военных расходов. Рютте, в свою очередь, привёл данные о том, что страны ЕС и Канада в прошлом году совокупно увеличили свои военные расходы более чем на триллион долларов, назвав это "триллионом Трампа".

СМИ в последние дни писали об изменении подхода Трампа и администрации США в целом к поддержке Украины и войне в целом. Накануне Джереми Левин, заместитель госсекретаря США по иностранной помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания, в преддверии конференции по восстановлению Украины, которая открылась 25 июня в Гданьске (Польша), заявил, что в настоящий момент "Украина выигрывает войну". По его словам, Украина явно перехватила инициативу на поле боя.

Как утверждают, в частности, Financial Times и Kyiv Independent, Трамп – в том числе под впечатлением от последних успехов Украины – стал более открытым к усилению давления на Россию и даже, как утверждается, в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал того действовать более решительно. По данным FT, во время ужина с Зеленским Трамп на саммите G7 во Франции на прошлой неделе сказал украинскому президенту, что "глубоко впечатлён и полон энтузиазма" в связи с украинской кампанией ударов по целям в глубине России. Газета также пишет, что Трамп советовал Зеленскому действовать "более смело".