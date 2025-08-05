Трамп: падение цен на нефть ещё на $10 заставит Россию прекратить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее снижение цен на нефть может вынудить Россию остановить войну против Украины.

"Если цены на энергоносители упадут достаточно сильно, Путин прекратит убивать людей. Если энергоносители подешевеют еще на 10 долларов за баррель, у него просто не останется выбора, потому что его экономика в ужасном состоянии", — сказал Трамп в эфире CNBC News.

В рамках энергетического давления на Москву Трамп также сообщил, что в течение суток значительно повысит пошлины для Индии, так как страна продолжает закупать российскую нефть и введёт 35-процентные пошлины для ЕС, если Брюссель не выполнит обязательства по инвестициям в американскую экономику.

5 августа стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 68 долларов за баррель. Это минимальный уровень за неделю. Падение цен связано с решением ОПЕК+ увеличить добычу в сентябре.

Помимо прочего 8 августа истекает ультиматум Трампа, в котором он потребовал от России прекращения огня. Президент США ранее предупредил, что в случае невыполнения требований Вашингтон введёт против Москвы санкции.

По информации Reuters, Владимир Путин, хотя и не отвечает напрямую на требования Трампа, осознает риски ухудшения отношений с Вашингтоном, но считает военные цели приоритетными.