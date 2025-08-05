Reuters: Путин не намерен подчиняться ультиматуму Трампа

Президент России Владимир Путин вряд ли подчинится ультиматуму президента США Дональда Трампа, срок действия которого истекает в эту пятницу. Несмотря на угрозу новых американских санкций и введения 100-процентных пошлин на импорт в США из России и ее торговых партнеров, Путин по-прежнему нацелен на полный захват четырёх украинских регионов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Трамп ранее пригрозил ввести жёсткие меры, если Россия не согласится на прекращение огня. Однако, по словам источников Reuters, Путин уверен, что Россия побеждает, и не считает, что дополнительные санкции окажут серьёзное влияние после более чем трёх лет санкционного давления.

Путин не стремится обострять отношения с Трампом и понимает, что отказывается от возможного улучшения связей с Вашингтоном и Западом в целом. Однако, как отмечают два источника Reuters, достижение военных целей для него важнее. Если Россия сумеет установить полный контроль над четырьмя регионами, которые она уже формально объявила своими, Путин сможет представить это как выполнение задач, поставленных в ходе "специальной военной операции", утверждает один из собеседников.

Текущий переговорный процесс между российскими и украинскими представителями, включающий три встречи, начиная с мая, Кремль рассматривает как попытку убедить Трампа в том, что Москва не отвергает идею прекращения войны. Однако реальные договорённости пока отсутствуют, за исключением некоторых гуманитарных вопросов.

Россия заявляет о готовности заключить с Украиной долгосрочное мирное соглашение, но признаёт, что позиции сторон принципиально расходятся. На прошлой неделе Путин охарактеризовал переговоры как "позитивные". Среди требований Москвы — полный вывод украинских войск из объявленных российскими регионов Украины, нейтральный статус Украины и сокращение её вооружённых сил. Эти условия Киев категорически отвергает.

Тем не менее, на этой неделе ожидается визит в Москву специального представителя Трампа Стива Уиткоффа. Это может свидетельствовать о попытках достичь компромисса до истечения ультиматума, несмотря на ужесточение риторики между Вашингтоном и Москвой в последние дни. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что "президент Трамп хочет остановить кровопролитие", именно поэтому он вооружает страны НАТО и угрожает Путину "жесткими тарифами и санкциями" в случае отказа от прекращения огня.

Кремль не ответил на запрос Reuters о комментарии. Все источники общались с агентством на условиях анонимности.

По словам одного из источников, Путин обеспокоен ухудшением отношений с США. Он по-прежнему надеется, что Россия сможет восстановить торгово-экономические связи с Западом. Тем не менее, с учётом наступления на фронте и давления на Украину, в Кремле считают, что сейчас не время завершать войну. Также подчёркивается, что российская армия и общественность не поймут, если конфликт будет остановлен без достижения заявленных целей.

Аналитик и автор книги "Возвращение России" Джеймс Роджерс считает, что Путин связывает своё политическое наследие с войной в Украине. По его словам, российский лидер видит себя "продолжателем традиции противостояния Западу в защиту интересов страны".

Хотя Путин придаёт большое значение отношениям с Трампом, его приоритетом остаётся победа. "Он просто не может позволить себе закончить войну лишь потому, что Трамп этого требует", — заявил второй источник, близкий к Кремлю.

По данным военных аналитиков из Black Bird Group (Финляндия), в июле Украина потеряла 502 квадратных километра своей территории — один из самых значительных показателей с начала 2025 года. Всего, по оценке аналитиков, Россия контролирует около 20% территории Украины. Вместе с тем, по данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США), с начала 2024 года российские войска захватили лишь около 5 000 квадратных километров — менее 1% всей территории страны.

Российские блогеры, пишущие о войне, отмечают, что наступление буксует в районах с плотной застройкой и сложной местностью, где преимущество на стороне Украины. Однако они считают, что в других направлениях продвижение может ускориться. По информации первого источника, российский Генеральный штаб заверил Путина, что украинский фронт "рассыплется" через два-три месяца.

Ультиматум Трампа, по словам второго источника, воспринимается как "болезненный и неприятный", но не критичный. Третий собеседник Reuters добавил, что в Москве не исключают, что Трамп может изменить позицию — подобное, по их мнению, уже происходило.

Так же в Кремле считают маловероятным, что Китай прекратит закупку российской нефти под давлением США. Более того, новые ограничения, как полагают в Москве, могут привести к росту мировых цен на нефть и ударить по глобальной экономике.

Несмотря на существенное сокращение доходов от экспорта нефти и газа, а также падение объёмов иностранных инвестиций на 63% в прошлом году, Россия продолжает войну. Этому способствуют поставки боеприпасов из КНДР и импорт компонентов двойного назначения из Китая, что позволило резко увеличить производство вооружений. Кремль неоднократно заявлял, что Россия обладает "иммунитетом" к санкциям.

Трамп, в свою очередь, признал способность России обходить санкционные меры: "Они хитрые ребята, и у них неплохо получается избегать санкций. Посмотрим, что будет дальше", — заявил он журналистам в минувшие выходные.

По информации одного из источников Reuters, ещё в марте США предлагали Москве в обмен на прекращение огня снять санкции с России, признать Крым российским, а также фактический контроль России над территориями, занятыми с 2022 года. Это предложение было названо "фантастическим шансом", однако, как отметил источник Reuters, завершить войну гораздо труднее, чем её начать.