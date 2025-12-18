Трамп: переговоры о мире в Украине "близки к какому-то результату"

Президент США Дональд Трамп полагает, что переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к какому-то результату", при этом Киеву, по его мнению, следует действовать быстрее. Трамп заявил об этом в четверг на мероприятии в Овальном кабинете, передаёт Reuters.

Агентства приводят также слова Трампа о том, что "каждый раз, когда украинцы слишком медлят, Россия меняет своё мнение". Американский лидер сказал об этом, отвечая на вопрос о переговорах представителей США и России, которые должны продолжиться в ближайшие выходные.

По информации Белого дома, посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российской делегацией в Майами, во Флориде, в рамках дальнейших попыток добиться соглашения между Россией и Украиной о прекращении военного конфликта.

В минувшие воскресенье и понедельник Уиткофф и Кушнер встречались с украинской делегацией в Берлине, и, по словам американских представителей, у них сложилось впечатление, что стороны не так уж далеки от договорённости, хотя самый острый вопрос, связанный с требованием России о контроле над частью украинской территории, остается нерешенным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что Москва готовится к контактам с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился американский план украинского урегулирования после переговоров с участием европейцев и украинских властей.