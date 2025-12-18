СМИ: делегация России встретится с представителями США в Майами

Делегация России встретится в Майами с представителями США в выходные 20–21 декабря для обсуждения урегулирования российско-украинского военного конфликта. Об этом сообщают Politico и Axios со ссылкой на источники. На встрече Вашингтон представит Москве результаты последнего раунда переговоров с Украиной и Европой.

Со стороны России ожидается участие спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева. Американскую делегацию возглавят спецпосланник Стив Уиткофф, а также советник и зять президента США Джаред Кушнер. Перед переговорами с Россией американская сторона планирует провести встречу с секретарём Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Встреча представителей России и Украины не запланирована.

По данным Politico, в Белом доме считают, что Кремль согласится с западными гарантиями безопасности Украине и её членством в Евросоюзе. Чиновники США полагают, что Москва может принять модель гарантий, аналогичную пятой статье Устава НАТО. Она обязывает союзников рассматривать атаку на одного из них как нападение на всё трансатлантическое сообщество.

Европейские лидеры последние две недели обсуждали создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта, размещение европейских войск для мониторинга прекращения огня и эксплуатацию авиации и беспилотников для наблюдения. Некоторые подразделения могут разместить на территории Западной Украины "для помощи в восстановлении украинских сил — а не для службы на передовой".

Последний раунд переговоров Украины и стран Запада проходил 14–15 декабря в Берлине при участии представителей США, европейских политиков и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. СМИ сообщали, что стороны разрешили 90% противоречий, но территориальный вопрос остаётся самым сложным.

"Они хотят, чтобы мы выходили из Донбасса. Это их была позиция, она открыта. Наша открытая позиция, что мы не готовы на соответствующие шаги, и Соединённые Штаты Америки ищут компромисс", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер допускал, что граждане Украины могут выразить на референдуме своё мнение по поводу оставления Киевом территорий Донбасса. Украина также настаивает на выводе российских войск с захваченных ими территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

В Кремле подчёркивали, что территория Донбасса принадлежит России.

Предыдущая встреча Уиткоффа и Кушнера с российской стороной прошла 2 декабря в Москве и длилась около пяти часов. Тогда помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что "компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми" и требуют дальнейшего обсуждения.

