Трамп и Байден победили на праймериз в Нью-Гэмпшире

Во вторник, 23 января, нынешний и бывший президенты США Джо Байден и Дональд Трамп выиграли праймериз Демократической и Республиканской партий соответственно.

После подсчёта почти всех бюллетеней Байден получает около 41% голосов демократов (с преимуществом более 20% над ближайшим конкурентом – Дином Филлипсом), Трамп – почти 55% голосов республиканцев (с преимуществом более 10% над Никки Хейли, которая идёт следом).

Довольно значительный разрыв между Трампом и Хейли, последовавший после убедительной победы Дональда Трампа на первичных голосованиях в Айове на прошлой неделе, по мнению аналитиков, подтверждает доминирующее положение Дональда Трампа среди электората Республиканской партии. В прошлом кандидаты, одержавшие победы и в Айове и в Нью-Гэмпшире, всегда добивались номинации в президенты от Республиканской партии. Это поражение ослабляет позиции Никки Хейли, чье отставание от Трампа в Нью-Гэмпшире, согласно опросам перед праймериз, было совсем незначительным. Плохой новостью для Дональда Трампа стало то, что, как свидетельствуют экзит-полы, 32 процента республиканцев не готовы проголосовать за него на президентских выборах.

Никки Хейли, поздравившая Дональда Трампа с победой, заявила о готовности продолжать борьбу за номинацию. "Это первые праймериз в стране, а не последние. Борьба не закончена. Впереди борьба в десятках штатов", - заверила Хейли избирателей. Она подвергла Трампа необычно жесткой критике, возложив на него вину за поражения кандидатов Республиканской партии на президентских и промежуточных выборах после 2018 года и выразила уверенность в том, что он потерпит поражение в противостоянии с Джо Байденом осенью нынешнего года. Трамп на своей странице в социальных сетях назвал ее заявления "бредом".

Джо Байден одержал победу на первичных выборах в Нью-Гэмпшире несмотря на то, что его имени не было в избирательных бюллетенях из-за разногласий с руководством Демократической партии Нью-Гэмпшира относительно условий проведения первичных выборов. Сторонники Байдена воспользовались своим правом вписать в бюллетени имя предпочтительного для них кандидата.

Это были вторые голосования в многомесячном процессе праймериз, которые завершатся летом официальным выдвижением кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий. Следующие первичные выборы пройдут в Южной Каролине и Неваде в начале февраля.