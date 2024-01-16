Дональд Трамп победил на первичных голосованиях в Айове

Бывший президент США Дональд Трамп стал победителем голосований в Айове, так называемых кокусов, на которых избирались кандидаты в президенты от Республиканской партии.

По предварительным данным, поздним вечером 15 января Дональд Трамп набирал чуть больше пятидесяти процентов голосов. Подсчет голосов продолжается. Пока за второе место идёт борьба между губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим послом США в ООН Никки Хейли.

Голосованиями в Айове начинается многомесячный процесс первичных партийных выборов, который завершится в июле и августе партийными конференциями Республиканской и Демократической партий. Исторически, победители кокусов в Айове не становились кандидатами двух главных партий в президенты. Электорат Айовы, небольшого сельскохозяйственного штата, не является репрезентативным для Соединенных Штатов в целом.

Согласно опросам общественного мнения, Дональд Трамп значительно опережал своих соперников по борьбе за номинацию от Республиканской партии, его победа на кокусах в Айове была практически вне сомнений. Гораздо более важными результаты голосований в Айове будут для Рона Десантиса и Никки Хейли. Рейтинги Десантиса, который до недавнего времени был вторым по популярности кандидатом в президенты среди республиканцев после Трампа, в последние недели стали снижаться, а рейтинги Никки Хейли расти.

По мнению наблюдателей, Десантису, который вёл активную предвыборную кампанию в Айове, необходимо занять второе место с ощутимым отрывом от Никки Хейли для того, чтобы рассматриваться в качестве реального соперника Дональда Трампа в борьбе за номинацию в президенты. Для Никки Хейли хороший результат в Айове превратит её в главную соперницу Дональда Трампа, поскольку её рейтинги растут в других штатах.

Демократическая партия в этом году не проводила голосований в Айове. Избиратели-демократы в Айове проголосуют за кандидата по почте. Результаты будут объявлены 5 марта. Следующие первичные выборы пройдут 23 января в Нью-Гемпшире.