Трамп поговорил с главой Колумбии, которого ранее резко критиковал

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Колумбии Густаво Петро и пригласил его в Белый дом - после того, как оба лидера обменялись резкими словами в адрес друг друга, а Трамп намекнул на возможность операции в Колумбии по образцу Венесуэлы, где американские военные задержали и вывезли в США руководителя страны Николаса Мадуро.

Трамп написал в соцсети Truth Social, что разговор с колумбийским лидером был для него "большой честью". В ходе разговора, который состоялся по инициативе Петро, колумбийский лидер, по словам Трампа, разъяснил ему ситуацию с наркотиками и с другими предметами разногласий. "Я оценил его звонок и его тон", - написал Трамп, отметив, что идйт подготовка к встрече в Белом доме.

При этом власти США ранее отозвали визу на въезд в страну, выданную Петро, после того как он принял участие в пропалестинской акции протеста в Нью-Йорке.

Президент Колумбии заявил на митинге своих сторонников, что впервые поговорил с Трампом, чтобы возобновить диалог между двумя странами. Диалог он назвал "историческим событием". "Мы поговорим с президентом Трампом о глобальном мире и демократии, мире в Латинской Америке и её суверенитете, мире в Колумбии и стратегии борьбы с наркотиками", - сказал Петро о повестке дня будущей встречи. Он также отметил, что говорил с Трампом о том, что Латинская Америка могла бы стать источником "чистой энергии" для США и других стран.

Густаво Петро, в отличие от многих других лидеров стран Латинской Америки, придерживается левых взглядов. Он резко осудил операцию США в Венесуэле и арест Мадуро. Также он критиковал администрацию Трампа за поддержку Израиля. Трамп в ответ отозвался о колумбийском лидере как о "нездоровом человеке, который производит кокаин и продаёт его Соединённым Штатом". Он также отметил, что предложения провести в Колумбии военную операцию по образцу Венесуэлы "звучат неплохо".



