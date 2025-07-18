Трамп поручил рассекретить материалы по делу Эпштейна

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться в суд с просьбой разрешить обнародование показаний большого жюри по делу осуждённого за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это заявление прозвучало на фоне недовольства со стороны части сторонников Трампа, вызванного недавним докладом Министерства юстиции, в котором говорится об отсутствии доказательств, подтверждающих давние конспирологические версии, связанные с этим делом.

Об этом сообщает Reuters.

"Учитывая чрезмерное внимание, которое привлекает дело Джеффри Эпштейна, я поручил Генеральному прокурору Пэм Бонди представить все соответствующие материалы большого жюри, при условии одобрения суда. Эта афера, организованная демократами, должна быть немедленно прекращена", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Вскоре после этого Пэм Бонди заявила в социальной сети X, что Министерство юстиции готово уже в пятницу обратиться в суд с ходатайством о рассекречивании показаний. Ранее Бонди публично заявляла о намерении раскрыть важную информацию по делу Эпштейна, включая "множество имён" и "журналы полётов".

В июле Министерство юстиции США пришло к выводу, что не располагает доказательствами, подтверждающими теории заговора, касающиеся круга общения Эпштейна и обстоятельств его смерти в тюрьме в 2019 году. Эти выводы вызвали недоверие среди части сторонников Трампа, которые продолжают требовать обнародования дополнительных материалов. Ситуация вокруг Эпштейна вызвала определённое напряжение внутри электората Трампа. Сам он назвал интерес к теме надуманным и политически мотивированным.

Первые обвинения в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних в адрес Эпштейна были выдвинуты в 2006 году. Тогда он был арестован и впоследствии заключил сделку со следствием. В 2019 году его вновь арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В том же году он скончался в следственном изоляторе, согласно официальной версии — в результате самоубийства.