Трамп после перестрелки в Ормузском проливе: "Перемирие в силе"

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня на Ближнем Востоке остаётся в силе, несмотря на боевое столкновение между силами США и Ираном в ночь на 8 мая в Ормузском проливе.

В интервью ABC News Трамп назвал "ласковым шлепком" удары, нанесённые американскими военными по иранским объектам в ответ, как утверждается, на попытку обстрела кораблей США со стороны Ирана. Трамп подтвердил, что перемирие с Ираном продолжает действовать.

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) ранее заявило, что иранские силы 7 мая "запустили несколько ракет, дронов и малых судов" в сторону нескольких американских военных кораблей, в частности эсминцев Truxtun, Rafael Peralta и Mason, которые следовали через Ормузский пролив из Персидского в Оманский залив. При этом, как утверждается, американские корабли не получили ущерба.

В свою очередь, американские силы "уничтожили приближающиеся угрозы и нанесло удары по иранским военным объектам, ответственным за нападение на силы США, включая ракетные и дроновые пусковые установки, пункты управления и контроля, а также узлы разведки, наблюдения и рекогносцировки".

В соцсети Truth Social Трамп написал, что американские корабли не получили "никаких повреждений", а "многочисленным малым судам" Ирана был нанесён "большой ущерб".

Иранские связанные с властями СМИ сообщили, что "противник" обстрелял порт Бахман на острове Кешм в Ормузском проливе. Также сообщалось о взрывах в приморском городе Бендер-Аббас. Иранские сообщения не удалось немедленно подтвердить независимо. Об убитых или раненых не сообщалось.

Ормузский пролив де-факто остаётся заблокированным Ираном. Президент Трамп ранее объявил о приостановке операции по выводу иностранных судов из персидского залива - по его словам, это было сделано по просьбе Пакистана, выступающего посредником между Ираном и США. Как заявил 7 мая глава Международной морской организации ООН (IMO) Арсенио Домингес, на данный момент около 1500 судов и примерно 20 тысяч членов их экипажей заблокированы в Персидском заливе из-за иранской блокады.

После того как 28 февраля США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, Тегеран начал обстреливать ракетами и дронами страны Персидского залива и установил блокаду пролива, через который до войны проходило около 20 % мировых поставок нефти и газа. США, в свою очередь, начали блокаду морских портов Ирана.