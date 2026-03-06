Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана безоговорочной капитуляции.

"Никакой сделки с Ираном не будет – только безоговорочная капитуляция!" – написал он в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, после того как власти Ирана капитулируют и выберут нового "великого и приемлемого" лидера, США и их партнеры будут "неустанно работать над тем, чтобы отвести Иран от края пропасти и сделать его экономику больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде".

Днем ранее Трамп заявил изданию Axios о желании лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана. Он признал, что наиболее вероятным преемником убитого аятоллы Али Хаменеи является его сын Моджтаба Хаменеи, и заявил, что считает такой исход неприемлемым.

Американский президент добавил, что не хочет назначения лидера, который продолжит политику Али Хаменеи. "Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси [Родригес] в Венесуэле", – сказал Трамп.

Axios отмечает, что министр обороны США Пит Хегсет и другие официальные лица отрицают, что целью операции против Ирана является "смена режима" – вместо этого они говорят о задаче ослабить ракетный потенциал Ирана, его ядерную программу и военно-морские силы.

Исполняющим обязанности верховного лидера Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи был назначен богослов Алиреза Арафи. Он также является возможным кандидатом на должность верховного лидера Ирана вместе с внуком основателя исламской республики Хомейни Хасаном Хомейни