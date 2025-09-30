Трамп предупредил о риске остановки федерального правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность остановки работы федерального правительства — шатдауна — остаётся высокой, хотя её можно избежать.

Новый финансовый год в США начинается 1 октября, но бюджет до сих пор не утверждён. Если Конгресс не примет временную резолюцию о финансировании, федеральные ведомства будут вынуждены приостановить работу.

По данным Reuters, камнем преткновения стал проект программы медицинской помощи для американцев. Срок её действия истекает в конце года, но демократы добиваются её продления.

Последний шатдаун в США произошёл в 2018 году при первом сроке Трампа и продолжался 35 дней. Это был самый долгий срок остановки работы правительства в истории страны.