Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Трамп предупредил о риске остановки федерального правительства

Здание Капитолия
Здание Капитолия
Слушать
51 сек.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность остановки работы федерального правительства — шатдауна — остаётся высокой, хотя её можно избежать.

Новый финансовый год в США начинается 1 октября, но бюджет до сих пор не утверждён. Если Конгресс не примет временную резолюцию о финансировании, федеральные ведомства будут вынуждены приостановить работу.

По данным Reuters, камнем преткновения стал проект программы медицинской помощи для американцев. Срок её действия истекает в конце года, но демократы добиваются её продления.

Последний шатдаун в США произошёл в 2018 году при первом сроке Трампа и продолжался 35 дней. Это был самый долгий срок остановки работы правительства в истории страны.

Атака на НПЗ Кубани
Embed
Атака на НПЗ Кубани

No media source currently available

0:00 0:23:48 0:00

Атака на НПЗ Кубани

Авария на ж/д в Смоленской области


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG