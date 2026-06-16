Израиль нанес удар по Ливану после соглашения США и Ирана

Армия обороны Израиля 16 июня объявила о нанесении ударов на юге Ливана и ликвидации пусковой установки группировки "Хезболла", сообщает AFP. По данным ливанской стороны, в результате этих воздушных атак погибли по меньшей мере четыре человека.

Израильские военные заявили, что перехватили несколько ракет, выпущенных по их солдатам, после чего уничтожили пусковую установку и подозрительный автомобиль в районе проведения операции для устранения угрозы. Ливанское государственное агентство новостей уточнило, что беспилотники атаковали три машины в провинции Набатия, в результате чего погибли четыре человека и несколько получили ранения.

Обстрелы произошли на следующий день после объявления о промежуточном мирном соглашении между США и Ираном, которое затрагивает и ливано-израильский конфликт. Его текст еще не опубликован, однако, как сообщало агентство Reuters, меморандум не содержит обязательство по выводу израильских войск из южного Ливана, но предусматривает прекращение огня.

Ранее представители Израиля заявили, что сделка между США и Ираном не затрагивает их страну. Он уточнили, что вооружённые силы Израиля останутся в Ливане, Сирии и секторе Газа на неопределённый срок.

16 июня на полях саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Израилю, чтобы борьбой с "Хезболлой" занялась Сирия. 14 июня Израиль нанёс удар по объектам "Хезболлы" в пригороде Бейрута. Трамп несколько раз заявил о своем недовольстве этим ударом.

3 июня Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ходе переговоров. Утверждалось, что Израиль и Ливан договорились возобновить обсуждение политических вопросов и вопросов безопасности после 22 июня.