Йеменские хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Поддерживаемая Ираном группировка "Ансар Алла", известная как хуситы, которая контролирует столицу Йемена Сану, заявила 20 июля о блокаде портов и аэропортов Саудовской Аравии. Как говорится в заявлении хуситов, это ответ на нанесённые на прошлой неделе после долгого перерыва удары Саудовской Аравии по Йемену.

Ранее хуситы грозили перекрыть Баб-Эль-Мандебский пролив, который связывает Красное море с мировым океаном. Возможная блокада портов Саудовской Аравии на побережье Красного моря может дополнительно осложнить экспорт нефти из этой страны и других стран Персидского залива - в условиях, когда судоходство через Ормузский пролив осложнено из-за действий Ирана, который ранее объявил о возобновлении его блокады. США в свою очередь возобновили действие морской блокады Ирана.

Обмены ударами между США и Ираном продолжаются ежедневно уже более недели. Иранский президент Масуд Пезешкиан в понедельник заявил, что речь идёт о "полномасштабной войне". Иран подвергает ударам страны региона - чаще всего это Кувейт, Бахрейн и Иордания, где расположены базы США. Сообщалось о гибели при обстрелах трёх американских военных, двух в Иордании и одного на севере Ирака.

Несмотря на всё усиливающиеся удары, представители обеих сторон заявляют о возможности возвращения к дипломатии. В понедельник представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран получил мирные инициативы, выдвинутые группой посредников. 19 июля ряд СМИ сообщил, что Катар предложил прекращение огня и открытие Ормузского пролива на 10 дней. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в США по-прежнему готовы к дипломатическому разрешению конфликта.