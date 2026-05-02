Трамп приказал вывести 5000 американских военных из Германии

Президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. Как отмечает Reuters, это происходит на фоне обострения разногласий между Трампом и Европой по поводу войны с Ираном.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Иран "унижает" США на переговорах о прекращении войны и что он не понимает, какую стратегию выхода из конфликта проводит Вашингтон. После этого Трамп пригрозил сокращением численности американских войск в Германии.

Пентагон заявил, что военных выведут в течение полугода-года. Отмечается, что в результате численность американских военнослужащих в Европе вернется к уровню, который был до начала российского вторжения в Украину.

Сейчас в Германии дислоцируются около 36 тысяч американских военнослужащих – это крупнейший американский контингент в Европе.

Заявление Трампа о том, что он пересматривает численность американских войск в Германии, удивило немецких военных чиновников, с которым побеседовал Reuters. В разговоре они сослались на конструктивные встречи в Пентагоне, состоявшиеся ранее в тот же день. Собеседники агентства утверждали, что Германия сделала больше, чем другие союзники, для поддержки войны США в Иране, включая разрешение на использование баз.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что присутствие американских военных в Европе "отвечает нашим интересам и интересам Соединенных Штатов". При этом он добавил, что "было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, включая Германию". Министр также призвал европейских союзников "взять на себя большую ответственность за свою безопасность".