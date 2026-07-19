Трамп призвал добавить Иран в законопроект о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп вновь призвал законодателей добавить к законопроекту о санкциях в отношении России, соавтором которого был недавно умерший сенатор Линдси Грэм, также санкции против Ирана.

Как написал Трамп в соцсети Truth Social, инициатором этой идеи был сам Грэм, "и это должно было произойти". Он призвал республиканцев добавить в законопроект санкции против Ирана, добавив, что это "важно".

На днях, говоря о законопроекте, Трамп также выступил за то, чтобы в него были добавлены санкции против Ирана и проиранской ливанской группировки "Хезболла" (признана в США и Израиле террористической).

Грэм, скоропостижно скончавшийся 11 июля, был одним из соавтором законопроекта о санкциях против России в связи с её вторжением в Украину. Он разработал документ ещё в прошлом году вместе с демократом Ричардом Блюменталем. Грэм был также одним из наиболее жёстких критиков Ирана в Конгрессе СШ и сторонником военной операции против Ирана, начатой США и Израилем в конце февраля. Он, однако, публично не говорил о том, что хотел бы распространить действие законопроекта о санкциях против России и на Иран.

За день до смерти Грэм заявлял, что законопроект согласован с Белым домом, то же подтвердили ещё несколько сенаторов. После смерти Грэма новая редакция законопроекта была опубликована, сообщалось, что её поддержали уже более 60 сенаторов от обеих партий. Документ несколько мягче по сравнению с первоначальным вариантом, который предусматривал 500-процентные пошлины для стран, покупающих у России нефть и газ (теперь предлагаются пошлины в 100% против пяти ведущих импортёров, с рядом исключений), однако всё равно предусматривает жёсткие меры в отношении России. Об Иране в документе не говорится.



