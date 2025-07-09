Трамп про Patriot для Украины: "Посмотрим, это очень дорого"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение газеты Wall Street Journal о том, что Белый дом рассматривает возможность передачи Украине комплекса ПВО Patriot.

"Они хотели бы, и они запросили её. Они действительно очень редки, знаете ли, потому что в Украину было отправлено много систем, но они хотели бы, я знаю, что они запросили. Нам нужно будет посмотреть, это очень дорого". - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

В ответ на вопрос, удалось ли ему выяснить, кто отдал приказ о прекращении поставок вооружений в Украину, президент США сказал, что "он об этом не думал".

"Потому что сейчас мы смотрим на Украину и боеприпасы. Но я не углублялся в это", - добавил Дональд Трамп. По его словам, если такое решение принималось внутри его администрации, то "он бы об этом знал". "На самом деле, скорее всего, я бы и отдал приказ. Но я этого пока не делал", - подчеркнул американский президент.

Дональд Трамп во вторник подтвердил, что распорядился поставить Украине дополнительное вооружение на фоне выраженного им недовольства поведением российского лидера Владимира Путина и продолжением ударов по Украине.

1 июля при этом стало известно, что США, приостановили поставки в Украину некоторых видов боеприпасов, включая ракеты для систем Patriot. Как сообщил телеканал CNN, решение об этом принял без консультации с Белым домом министр обороны Пит Хегсет. Впоследствии Пентагон и Госдепартамент заявили, что отправка оружия Украине полностью не замораживалась.

В среду поставки американского оружия Украине обсудили президент Украины Владимир Зеленский и посланник президента США Кит Келлог. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте президента Украины.

"Стороны обсудили результаты недавнего телефонного разговора лидеров Украины и США. В частности, одним из приоритетных вопросов было усиление противовоздушной обороны Украины на фоне массированных российских обстрелов украинских городов, – говорится в тексте коммюнике. – Президент Украины отметил важность сигналов из Вашингтона о возобновлении поставок военной помощи Украине. Во время встречи также говорилось об укреплении Сил обороны Украины, перспективах закупок американского оружия, украинско-американском оборонном производстве, в том числе о совместных проектах по производству дронов, локализации их производства в Украине".