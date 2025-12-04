Трамп: "Путин хотел бы вернуться к более нормальной жизни"

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, назвал переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с Владимиром Путиным 2 декабря "очень хорошими", при этом, по его словам, он не знает, к чему они в итоге приведут.

"Я не знаю, что делает Кремль. Я могу сказать вам, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным. Мы это выясним, – заявил он. – Что выйдет из этой встречи, я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое". Трамп также непрямо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ещё в феврале 2025 года говорил ему, что у него "нет карт" и что с тех пор условия мира для Украины стали хуже.

Трамп отметил, что у Уиткоффа и Кушнера сложилось впечатление, что Путин "хотел бы завершить войну": "Я думаю, что он хотел бы вернуться к более нормальной жизни. Я думаю, что он хотел бы вернуться к торговле с США вместо того, чтобы терять тысячи солдат в неделю".

Президент США прокомментировал итоги переговоров с Путиным спустя сутки после того, как они завершились. 4 декабря в Майами Уиткофф и Кушнер планируют встретиться с представителем Украины. Известно, что в переговорах примет участие глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который уже встречался с ними в конце ноября в гольф-клубе Уиткоффа.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сразу после встречи заявил, что "компромиссы пока найдены не были", и стороны "обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть". Сам Путин в интервью India Today назвал переговоры "очень полезными". По его словам, встреча с Уиткоффом и Кушнером продлилась "долго" (она длилась пять часов), так как пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений, и Россия не согласилась с некоторыми из них.

Ряд комментаторов и СМИ на Западе считают, что Владимир Путин хочет "создать видимость переговоров", чтобы внести разлад между США и Европой, и на самом деле заинтересован в продолжении войны.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил, что одним из главных нерешенных при обсуждении мирного соглашения между Россией и Украиной вопросов является вопрос контроля над Донецкой областью. В интервью Fox News он сказал, что Украина и Россия сейчас "буквально сражаются за 30–50 километров Донецкой области", подконтрольных Украине. Рубио прямо не призвал Украину согласиться на российские требования и покинуть Донецкую область. Такое требование, по данным СМИ, содержалось в первоначальном плане США из 28 пунктов, в основу которого легли в том числе российские предложения.