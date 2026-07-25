Трамп: Путин и Си уверяли, что не поставляют оружие Ирану

Лидеры России и Китая заверяли президента США Дональда Трампа в том, что их страны не поставляют оружие Ирану и не поддерживают Тегеран иным образом в противостоянии с США, и Трамп склонен верить их словам. Об этом сам Трамп сказал журналистам накануне, он также посвятил этой теме один из постов в соцсети Truth Social.

Отвечая на просьбу прокомментировать недавнее заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Китай и Россия своими действиями оказывают поддержку Ирану, Трамп не стал прямо дезавуировать это заявление, однако отметил, что и Владимир Путин, и Си Цзиньпин говорили ему, что не будут продавать оружие Ирану. Трамп отметил, что верит этим заявлениям, но если они окажутся ложными, то это грозит для Китая и России негативными последствиями.

"Две большие страны, о которых часто говорят в связи с Ираном, по моему мнению, не участвуют (в поддержке Ирана). Если бы они это делали, это было бы очень плохо для них - безусловно, не в их интересах", - написал Трамп.

О Путине Трамп также отметил, что тот "понимает, что США не поставляют оружие Украине, а продают её странам НАТО. Они платят полную цену, а что потом с этим оружием происходит, я не знаю". Речь идёт об инициативе PURL, в соответствии с которой поставки оружия из США в Украину идут через посредничество третьих стран, которые берут на себя расходы.

В Пентагоне заявляли о поддержке Ирана Россией

Недавно на слушаниях в Конгрессе и Хегсет, и глава Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн говорили о том, что Россия и Китай "на разных уровнях" "предоставляют Ирану возможность делать то, что он делает". При этом Кейн отметил, что конкретная информация засекречена.

Ранее СМИ в частности сообщали о том, что Россия предоставляет Ирану спутниковые данные о местонахождении американских военных. На этой неделе Reuters со ссылкой на источники писало о том, что американская разведка расследует сообщения о том, что Россия могла предоставлять Ирану информацию для ударов по объектам ЦРУ в странах Персидского залива.

О предоставлении спутниковых данных сообщалось и в связи с Китаем. Кроме того, утверждалось, что Китай поставлял Ирану ракеты и радарные системы оповещения.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее поставил эти утверждения под сомнение, отметив, что, если даже Россия или Китай сотрудничают с Ираном, их действия "никоим образом не увеличивают возможности Ирана угрожать американцам".

Удары по судам в Каспийском море

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее поддержал США в противостоянии с Ираном, 25 июля заявил, что украинские военные поразили в Каспийском море российские суда, которые, по его словам, были задействованы в перевозках военных грузов между Россией и Ираном.

Служба безопасности Украины впоследствии заявила, что в Каспийском море были поражены грузовые суда Port Olya 2 и Begey, а также ракетный катер проекта 12418 "Молния". Оба судна упоминались в контексте поставок военных грузов из Ирана в Россию ещё до начала вооружённого конфликта между США и Ираном, причём Port Olya 2 находится под санкциями США, а Begey - Великобритании и Канады.

Российские власти не комментировали утверждения об ударах по судам в Каспийском море. Пока нет независимых подтверждений того, что они были поражены.