Трамп: Путин и Зеленский "пока не готовы" к встрече

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что по-прежнему намерен остановить войну в Украине, хотя его усилия по налаживанию переговоров между лидерами Украины и России пока не увенчались успехом.

"Что-то должно произойти, но пока они не готовы [к прямым переговорам]. Но что-то должно произойти. Мы добьемся цели", – сказал Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Польши Каролем Навроцким. Он признал, что российско-украинское урегулирование оказалось "несколько более трудной" задачей, чем остальные, с которыми он столкнулся в последнее время.

Трамп объяснил, что его подход к многим дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной или с другими воюющими странами, заключается в том, чтобы собрать лидеров в одной комнате и заставить их заключить соглашение в режиме реального времени, часто под его руководством, и не сбрасывать со счетов никаких возможностей, пока это не произойдет.

Говоря о переговорах с польским президентом, Трамп также отметил, что США и Польша поддерживают "замечательные отношения". Отвечая на вопрос о размещении американских войск в Польше, Трамп подтвердил, что они там останутся. "Мы разместим там ещё больше, если они захотят", — подчеркнул он. Навроцкий подтвердил, что Дональд Трамп в ходе переговоров с ним дал Польше твёрдые гарантии обеспечения безопасности.

Для Варшавы вопрос присутствия американских войск на восточном фланге НАТО является ключевым — особенно в условиях продолжающейся войны России против Украины.

4 сентября в Париже на саммите "коалиции желающих", группы стран-союзниц Украины, планируется достичь договоренностей, которые были наработаны во время переговоров министров обороны этих стран в Вашингтоне 18 августа. "Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон. – Подготовительная работа завершена. Теперь она будет утверждена. Это дает нам прочную основу. После встреч и обсуждений мы сможем заявить: мы готовы к крепкому и продолжительному миру для Украины и европейцев". На саммит прибыл президент Украины Владимир Зеленский.