Сибига: Путин продолжает морочить всем голову

Андрей Сибига
Андрей Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на слова президента России Владимира Путина, сказавшего о его возможных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским: "Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву."

"Прямо сейчас по меньшей мере семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения. Только наращивание давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу", — написал Сибига в социальных сетях.

