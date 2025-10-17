Трамп: Путину не понравилась идея поставок Украине "Томагавков"

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в том числе тему возможных поставок американских крылатых ракет "Томагавк" Украине. Отвечая на вопрос, пытался ли Путин убедить Трампа не передавать Украине "Томагавки", президент США ответил: "Конечно, а как вы думаете? Он что, скажет: „Пожалуйста, продай эти Томагавки, я очень это ценю“?". Президент США, вероятно, иронизируя, сказал, что спросил у Путина, не будет ли тот возражать, если его противники получат "пару тысяч "Томагавков"", сказал, что Путину "не понравилась эта идея", и вновь повторил, что "никто не хочет, чтобы „Томагавки“ летели в его сторону".

Трамп не сказал, принял ли он какое-либо решение относительно поставок "Томагавков", и не говорил о том, обещал ли Путин какие-либо уступки, если США не будут поставлять Украине эти ракеты. Президент США, однако, отметил, что "Томагавки" нужны самим Соединённым Штатам, и нельзя допустить опустошения арсеналов за счёт их поставок за рубеж.

Агентство Bloomberg, оценивая слова Трампа, приходит к выводу, что президент США, по-видимому, в данный момент не будет поставлять "Томагавки" Украине.

В Кремле также подтвердили, что тема "Томагавков" обсуждалась в ходе разговора президентов, и Путин сказал Трампу, что их поставки нанесут ущерб отношениям США и России, хотя и якобы не повлияют на ситуацию на фронте.

Путин и Трамп поговорили по телефону 16 октября - в преддверии встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится сегодня. Трамп оценил разговор с Путиным как "продуктивный" и отметил, что лидеры предварительно договорились встретиться в Будапеште в обозримом будущем для обсуждения возможного завершения войны в Украине. Предыдущая встреча Трампа и Путина в августе на Аляске не привела к прорывам в мирном урегулировании.