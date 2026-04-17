Трамп рассказал о новых переговорах с Ираном в ближайшие выходные

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча представителей США и Ирана может пройти уже в ближайшие выходные.

По словам Трампа, стороны близки к соглашению. Президент США также рассказал, что у Иран обещал не иметь ядерного оружия в течение следующих 20 лет. Трамп также отметил, что Тегеран готов передать Вашингтону запасы обогащённого урана.

При этом президент США усомнился в необходимости продления перемирия, добавив, что в случае провала переговоров Вашингтон готов возобновить боевые действия.

Ранее переговоры США и Ирана прошли в Исламабаде 12 апреля. Сторонам удалось согласовать часть вопросов, но договорённости по ядерной программе и судоходству в Ормузском проливе достигнуто не было. После этого США начали блокаду иранских портов.

На этом фоне глава Пентагона Пит Хегсет объявил о запуске дополнительной кампании экономического давления на Иран — операции "Экономическая ярость". Она будет реализована совместно с министром финансов Скоттом Бессентом.

Хегсет подчеркнул, что США готовы при необходимости возобновить боевые действия против Ирана "в ещё более мощном виде", а морская блокада Ирана будет продолжаться "столько, сколько потребуется".