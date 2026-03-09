Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина об Иране и Украине

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели сегодня телефонный разговор, сообщил Кремль.

Кирилл Дмитриев, специальный посланник Путина на переговорах с США по Украине, написал, что "конструктивный разговор длился час". "Обсуждались возможные решения украинского и иранского конфликтов".

Украина

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Трамп "выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации" в Украине. По его словам, Трампу было рассказано об "успешном продвижении российских войск" как факторе, который должен подвигнуть Украину к переговорам.

Трамп и Путин неоднократно обсуждали Украину в прошлом году, но это их первый разговор в 2026 году.

После начала операции США и Израиля против Ирана усилия по остановке войны в Украине замедлились. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планировавшаяся на эту неделю трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России откладывается.

Иран

Как сообщает Кремль, в разговоре с Трампом Путин также "высказал соображения, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта".

Подробности неизвестны. Американская сторона пока не обнародовала информацию о разговоре.

Ранее появились сообщения, что Россия передает Ирану разведывательную информацию для ударов по американским силам на Ближнем Востоке, в частности, данные о расположении военных объектов США, включая военные корабли и самолеты. Трамп и другие американские официальные лица заявили, однако, что это незначительный фактор.