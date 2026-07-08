Трамп: саммит НАТО стал демонстрацией единства

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре после завершения саммита НАТО назвал встречу очень успешной и заявил, что на ней было продемонстрировано большое единство союзников. Высказывания прозвучали после того, как сам Трамп ранее подверг критике одну из стран НАТО - Испанию - и пригрозил разрывом с ней торговых связей, а также вновь высказался за установление контроля над Гренландией, автономии в составе другой страны НАТО, Дании.

По словам Трампа, страны Североатлантического союза увеличивают расходы на оборону и находятся на пути к установленной цели в 5% ВВП на эти цели. Трамп также сказал, что убедился в том, что союзники при необходимости придут на помощь. По его словам, он обсудил с союзниками увеличение производства вооружений.

Трамп заверил союзников, что США останутся с ними

Источник Reuters, знакомый с содержанием разговоров за закрытыми дверями, отметил, что Трамп не высказывал на них свои претензии к партнёрам и заверил их в том, что Соединённые Штаты не будут покидать союз. Сам Трамп заявил, что на этой встрече лидеры "признавались в любви" к США.

В итоговой декларации саммита также говорится о единстве и приверженности всех стран НАТО принципу коллективной обороны. Кроме того, лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре подтвердили долгосрочную поддержку Украины и пообещали выделить в 2026 году 70 миллиардов евро на поставки вооружений, военную помощь и подготовку военнослужащих. Соответствующее обязательство закреплено в итоговой декларации саммита.

В документе подчеркивается, что Украина вносит вклад в безопасность евроатлантического пространства, а союзники сохраняют "непоколебимую поддержку" её свободы, суверенитета и территориальной целостности. Страны НАТО также подтвердили намерение сохранить как минимум аналогичный уровень помощи Украине и в 2027 году. В декларации при этом отмечается, что основную часть военной помощи Киеву теперь финансируют европейские союзники и Канада.

Кроме того, участники саммита подтвердили, что считают Россию долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Лидеры НАТО объявили о новых оборонных закупках на сумму более 50 миллиардов долларов, договорились расширять совместное производство вооружений и ускорить развитие современных военных технологий, включая системы противоракетной обороны, беспилотники и искусственный интеллект.

Претензии к Испании у Трампа возникли в связи с отказом этой страны в разрешении американским самолётам, участвовашим в операции против Ирана, использовать базы на её территории. Кроме того, власти Испании возражают против повышения расходов на оборону до 5% ВВП.