Трамп: Си предложил помощь в судоходстве через Ормузский пролив

Глава КНР Си Цзиньпин предложил Вашингтону содействие в обеспечении судоходства через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, китайский лидер заинтересован в соглашении между Вашингтоном и Тегераном. "Президент Си хотел бы, чтобы сделка состоялась. И он предложил помощь, сказав: "Если я могу чем-либо помочь, я хотел бы помочь", – заявил президент США.

Трамп добавил, что Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику. "Это очень серьёзное заявление", — отметил президент США.

В Белом доме также сообщили, что Пекин заинтересован в покупке большего объёма американской нефти, чтобы снизить зависимость Китая от поставок через Ормузский пролив. Обе стороны согласились, что пролив должен оставаться открытым для международного судоходства и не должен подвергаться милитаризации.

Китай остаётся крупнейшим импортёром нефти, проходящей через Ормузский пролив. После начала войны вокруг Ирана Пекин продолжил закупать иранскую нефть, несмотря на перебои в судоходстве.

По данным The New York Times, именно Китай сыграл важную роль в достижении апрельского перемирия между Ираном и США. В то же время The Washington Post со ссылкой на американскую разведку пишет, что Пекин использует конфликт вокруг Ирана для усиления своих позиций в военной и экономической сферах.

После начала войны Китай поставлял оружие союзникам США в Персидском заливе и помогал странам, столкнувшимся с энергетическими проблемами после ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в публикации The New York Times.