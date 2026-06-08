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Лучший шанс аш-Шараа. Как Сирия выиграла от войны США с Ираном

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на одном из заседаний временного правительства страны. Апрель 2026 года
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на одном из заседаний временного правительства страны. Апрель 2026 года

Непрекращающаяся война США и Израиля с Ираном, сопровождающаяся блокадой стратегически важного Ормузского пролива, радикально изменила геополитическую роль Сирии. После смены власти в Дамаске в конце 2024 года и вывода из страны американских войск в апреле 2026 года, страна на глазах превращается из изолированного, разрушенного конфликтом государства в ключевой альтернативный логистический узел всего ближневосточного региона.

После того как новая большая война, в последние месяцы охватившая почти весь Ближний Восток, перекрыла доступ к Ормузскому проливу, одному из важнейших морских путей, ранее использовавшемуся для транспортировки значительной доли мировых поставок нефти, президент и глава временного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа увидел в создавшейся ситуации отличные возможности.

Сейчас Сирия, имеющая как минимум три глубоководных и больших порта на Средиземном море и общие границы с Турцией, Ираком, Иорданией и Ливаном (не считая Голанских высот и буферной линии соприкосновения с Израилем, с которым Дамаск формально до сих пор находится в состоянии войны), предлагает миру в своем лице крайне необходимую ему альтернативу.

"После закрытия Ормузского пролива практически все соседние страны региона обратились к нам с просьбами – предоставить им доступ к нашим морским портам. Они сегодня вовсю уже разрабатывают этот "План Б", на случай, если кризис в Персидском заливе и далее затянется", – говорит в интервью изданию The New York Times Мазен Аллуш, директор отдела местных и международных связей Управления пограничного и таможенного контроля Сирии.

Причалы сирийского глубоководного порта Тартус (ранее активно использовавшиеся как база для ВМФ России)
Причалы сирийского глубоководного порта Тартус (ранее активно использовавшиеся как база для ВМФ России)

Логистические возможности Сирии

Из-за сокращения коммерческого трафика через Ормузский пролив на 95 процентов и резкого роста стоимости страхования торговых судов, в первую очередь танкеров, Сирия стала основным "сухопутным мостом" для своих ближних и дальних соседей, которым крайне необходимы ее мощные порты Латакия и Тартус. Ирак и некоторые монархии Персидского залива, в первую очередь Объединенные Арабские Эмираты, уже начали транспортировать нефть и другие важные товары, такие как химикаты и сельскохозяйственные удобрения, наземным путем по сирийской территории в сторону средиземноморских берегов, в обход прежних, ныне заблокированных морских путей.

Пока что основная часть нефти из Ирака в Сирию и далее все еще перевозится автоцистернами. Первый из серии таких автокараванов с нефтью Ирак отправил в Сирию еще в конце марта. В некоторые дни сегодня иракско-сирийскую границу пересекают более 400 автоцистерн – в среднем это около 650 тысяч тонн топлива в месяц.

В апреле в Сирию по суше из ОАЭ через Иорданию прибыла, и потом была отправлена в Европу через порт Латакии, первая торговая партия из 200 сделанных в Китае электроавтомобилей.

7 апреля 2026 года Иордания, Сирия и Турция подписали меморандум о создании интегрированного автомобильного и железнодорожного маршрута. К этому проекту планирует подключиться и Саудовская Аравия, чтобы получить выход к северным рынкам и Европе.

Всерьез почти уже запущено восстановление старого нефтепровода "Киркук-Банияс" – стратегической энергетической магистрали протяженностью около 800 километров, соединяющей богатые нефтяные месторождения Киркука в Ираке с сирийским портом Банияс на побережье Средиземного моря. Этот трубопровод был построен британской компанией British Petroleum еще в 1947–1952 годах. С середины 1950-х он использовался нерегулярно, а в 2003 году во время вторжения США в Ирак был серьезно поврежден авиаударами и с тех пор фактически не функционировал как единая система.

Дамаск и Багдад сейчас обсуждают как ремонт старой существующей линии, так возможное строительство принципиально новой, мощностью до 1,25 миллиона баррелей в сутки. Для полноценного запуска нефтепровода необходимо восстановить насосные станции и около 30 резервуаров для хранения в Баниясе и Тартусе.

Нефтяное месторождение Баба Гургур в Киркуке, в 250 километрах к северу от Багдада. 2025 год
Нефтяное месторождение Баба Гургур в Киркуке, в 250 километрах к северу от Багдада. 2025 год

Кроме того, в апреле Анкара вновь предложила реанимировать проект строительства, в том числе через сирийскую территорию, стратегического газопровода "Катар-Турция-Европа". Турция рассматривает этот маршрут как стратегическую альтернативу поставкам через Ормузский пролив и путь к статусу ключевого энергетического хаба. Впрочем, несмотря на турецкий оптимизм, Катар все еще проявляет осторожность в этом вопросе, так как по-прежнему надеется на возобновление экспорта сжиженного природного газа (СПГ) танкерами через Ормузский пролив.

Но, в любом случае, после падения режима Башара Асада политические препятствия со стороны Сирии для такого транзита исчезли. Однако критическим условием остается, безусловно, достижение реальной стабильности и безопасности на сирийской территории. При этом при поддержке Катара и Азербайджана уже запущен локальный проект по поставке газа – из Турции в Сирию (на участке турецкий Килис – сирийский Алеппо) для восстановления собственной самой сирийской энергетики.

Торговые и экономические возможности Сирии

Экономическая блокада Ирана создала для Сирии полезный вакуум, который новое правительство Ахмеда аш-Шараа активно заполняет. Сегодня Дамаск получает значительные поступления от транзитных сборов, таможенных услуг и складской логистики. За последние 10 месяцев, и особенно после конца февраля 2026 года, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, энергетический сектор Сирии привлек для развития своей инфраструктуры, которая в будущем и должна заменить отныне нестабильные прежние морские маршруты, уже около 28 миллиардов долларов внешних инвестиций от таких международных бизнес-гигантов, как Chevron, Total или QatarEnergy.

Также использование Сирии как "безопасного коридора" помогает смягчить и возникший весной очередной продовольственный кризис на Ближнем Востоке, вызванный перебоями в поставках удобрений и зерна из зоны конфликта в Персидском заливе.

Производственные мощности компании QatarEnergy по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городе Рас-Лаффан, сильно снизившие выпуск продукции из-за войны США с Ираном. Катар, 2 марта 2026 года
Производственные мощности компании QatarEnergy по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городе Рас-Лаффан, сильно снизившие выпуск продукции из-за войны США с Ираном. Катар, 2 марта 2026 года

Политические возможности Сирии

Возможно, главный плюс для Ахмеда аш-Шараа заключается в том, что война США и Израиля с Ираном, а также и боевые действия израильских войск в Ливане против радикальной группировки "Хизбалла" ускорили международную реабилитацию Сирии. Практическая необходимость и видимые коммерческие выгоды заставили и все соседние мусульманские государства, и страны Запада начать прямой диалог с новым сирийским руководством.

Президент аш-Шараа постоянно позиционирует Сирию как нейтральную территорию и "гавань стабильности" на фоне войны в Иране и других конфликтов на Ближнем Востоке, почти всегда взаимосвязанных друг с другом. Официальное завершение вывода из страны войск США, о котором было объявлено 16 апреля, позволило Дамаску полностью взять под контроль приграничную логистику и ресурсы на востоке страны.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встречает председателя Европейского совета Антонио Кошту (второй справа) и главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Народном дворце в Дамаске. 9 января 2026 года
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встречает председателя Европейского совета Антонио Кошту (второй справа) и главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Народном дворце в Дамаске. 9 января 2026 года

Однако, несмотря на эти возможности, для мировой торговли в Сирии сохраняются серьезные риски. Разрушенная за годы гражданской войны сирийская инфраструктура требует много средств и времени на восстановление. Чтобы воспользоваться всеми новыми возможностями, правительству Ахмеда аш-Шараа необходимо преодолеть множество препятствий, включая, например, повсеместную нехватку электроэнергии и воды.

Например, важный пограничный переход Аль-Танф, ключевой узел транспортировки нефти по суше из Ирака в Сирию, не функционировал уже многие годы. Мазен Аллуш, директор отдела местных и международных связей Управления пограничного и таможенного контроля Сирии, полагает, что его полное восстановление займет как минимум несколько месяцев и обойдется примерно в 25 миллионов долларов.

Однако Дамаск, чтобы быстро возобновить работу перехода, уже привлек к процессу его ремонта много инженеров и других специалистов, в том числе из Европы, а также направил на объект целые караваны необходимых грузов, компьютеры, группу пограничного и паспортного контроля, и обустроил там для них в пустыне мобильное жилье.

В целом, согласно прошлогоднему отчету Всемирного банка, общие затраты на восстановление Сирии могут превысить 200 миллиардов долларов, причем более 80 миллиардов долларов будет потрачено только на ремонт дорог, электросетей, водоснабжения и телекоммуникаций.

Кроме того, хотя Соединенные Штаты сняли с Сирии большинство санкций, страна по-прежнему остается в списке "государств-спонсоров терроризма" – что влечет за собой, в том числе, массу трудно решаемых финансовых проблем для Дамаска. В конце прошлого года сирийское правительство символически осуществило первый за 14 лет электронный перевод через западный банк, что стало важным шагом на пути к возвращению государства в глобальную банковскую систему. Однако и сегодня Сирия все еще не подключена к системе SWIFT, которая делает возможными международные денежные переводы, что остается серьезным препятствием для иностранных инвесторов.

Не менее важно и то, что хроническая нестабильность в регионе, и пока задавленные Дамаском, но незаконченные многочисленные этноконфессиональные конфликты в самой Сирии могут в одночасье сделать и новые сирийские логистические коридоры такими же уязвимыми, как и Ормузский пролив.

На заводе в сирийской провинции Идлиб рабочий разгружает мешки с жмыхом, известным в Сирии как "бирин" — легковоспламеняющимся продуктом, изготавливаемым из отходов при получении оливкового масла. В стране из-за нехватки другого топлива он активно используется для отопления
На заводе в сирийской провинции Идлиб рабочий разгружает мешки с жмыхом, известным в Сирии как "бирин" — легковоспламеняющимся продуктом, изготавливаемым из отходов при получении оливкового масла. В стране из-за нехватки другого топлива он активно используется для отопления

Однако пока, в любом случае, в долгосрочной перспективе сирийские лидеры надеются убедить соседние страны и международные компании в том, что для полного использования местных ресурсов им необходимо инвестировать в восстановление и реконструкцию инфраструктуры Сирии – и что эти деньги не окажутся выброшенными на ветер. И все чаще им это удается.

Например, представители Emaar Properties, крупнейшего конгломерата застройщиков Дубая, в мае заявили на первом в новейшей истории сирийско-эмиратском инвестиционном форуме в Дамаске, что рассматривают возможность инвестирования до 7 миллиардов долларов в сирийское побережье и до 12 миллиардов долларов в инфраструктуру сирийской столицы.

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