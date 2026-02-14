Трамп: Смена режима - лучшее, что может случиться с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что смена режима в Иране стала бы "лучшей вещью, которая могла бы произойти" в стране, подтвердив, что на Ближний Восток на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном направляется ещё один авианосец США.

Трамп высказался об Иране, отвечая на вопросы журналистов при посещении военной базы в штате Северная Каролина.

"47 лет они только говорят и говорят. При этом они потеряли множество жизней во время этих разговоров", - сказал Трамп, имея в виду установление нынешнего режима в Иране после Исламской революции 1979 года и многочисленные случаи убийств участников акций протеста со стороны властей. Последние крупные протесты в Иране произошли в январе, по данным многочисленных источников, число жертв идёт на тысячи.

Трамп отказался говорить о том, кто мог бы возглавить Иран в случае падения режима, отметив только, что "такие люди есть". Одним из лидеров оппозиции считается живущий в США сын бывшего шаха Ирана Реза Пехлеви. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, он заявил, что пришло время "положить конец Исламской республике" и призвал Трампа помочь иранскому народу.

Выступая на военной базе в пятницу, Трамп заявил, что на Иран необходимо оказывать давление, чтобы он согласился на "ядерную сделку" с США, то есть отказался от своей ядерной программы. По этому вопросу стороны ведут непрямые переговоры. Президент США неоднократно намекал на то, что в случае их провала США могут начать наносить удары по Ирану. Источники Reuters со ссылкой на представителей администрации утверждают, что у американских военных есть планы операции, которая могла бы продлиться и несколько недель.

Помимо авианосца "Авраам Линкольн", к берегам Ирана направился и крупнейший в мире авианосец "Джеральд Форд". Он предположительно прибудет в регион через неделю.

Иранские власти заявляют о готовности к достижению соглашений по ядерной программе, но отвергают другие требования США, которые касаются ракетной программы или поддержки вооружённых групп в регионе.