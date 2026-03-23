Трамп сообщил о контактах с Ираном по вопросу о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Соединённые Штаты и власти Ирана в последние два дня провели "хорошие и продуктивные дискуссии" по вопросу о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, переговоры продолжатся на этой неделе. Основываясь на их ходе, Трамп распорядился отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.

По словам Трампа, дальнейшее будет зависеть от исхода переговоров.

Менее чем через сутки истекал срок требования, которое выдвинул президент США в ночь на воскресенье - он потребовал от Ирана немедленно разблокировать Ормузский пролив для судоходства, пригрозив ударами по электростанциям в Иране. Иранские власти в ответ пригрозили ударами по объектам энергетики в странах Персидского залива. Также Иран пригрозил заминировать Персидский залив в случае атаки на иранские острова или побережье.

О содержании разговоров представителей США и Ирана пока не сообщается, в Тегеране заявление Трампа пока не комментировали. Также неизвестно, кто участвовал в переговорах, когда и где они прошли.

Биржевые индексы немедленно отреагировали на заявление Трампа ростом, а цена на нефть Brent упала более чем на 10%, ниже отметки в 100 долларов за баррель.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Иран наносит удары по Израилю и соседним странам - Катару, ОАЭ, Кувейту и другим.

После начала операции США и Израиля Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с мировым океаном. Пролив имеет стратегическое значение, поскольку через него идут поставки нефти из нефтедобывающих стран Персидского залива на мировой рынок. Власти Ирана заявляют, что позволяют пользоваться проливом судам из "дружественных стран", но не союзникам США.

Трамп в ночь на 22 марта заявил, что даёт Ирану 48 часов на то, чтобы он полностью и без ограничений разблокировал Ормузский пролив для судоходства. Если этого не произойдёт, то, как написал Трамп соцсети Truth Social, американские военные начнут наносить удары по иранским электростанциям, "начиная с крупнейшей".

В ходе ударов по Ирану были убиты многие представители его руководства, включая верховного лидера Али Хаменеи. Трамп заявлял о том, что с военной точки зрения Иран разгромлен, поскольку лишился своего флота, средств ПВО и возможности производить ракеты. Иран в последние дни продолжал обстрелы стран региона, власти страны заявляют, что не пойдут на прекращение боевых действий на условиях США. Соединённые Штаты называли целью операции прежде всего уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана.