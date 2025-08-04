Трамп: Спецпосланник Уиткофф может посетить Москву 6 или 7 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа.

Об этом глава американского государства сообщил журналистам в воскресенье во время пребывания в Нью-Джерси — после того, как в очередной раз предупредил о введении санкций против РФ в случае, если Москва не согласится на прекращение огня в войне против Украины. "Санкции будут, но, похоже, они (российская сторона — ред.) довольно хорошо их обходят… Они хитрые ребята и довольно хорошо обходят санкции, так что посмотрим, что будет", — сказал президент США.

29 июля Трамп заявил, что срок, к которому Россия должна добиться прогресса в прекращении войны против Украины, составляет "10 дней с сегодняшнего дня". В противном случае он собирается ввести стопроцентные пошлины на импорт из России и стран, которые являются её торговыми партнёрами. Трамп подчеркнул при этом, что "очень разочарован" Путиным.

В Кремле заявили, что "приняли к сведению" заявление Трампа. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "специальная военная операция", как в России называют войну против Украины, продолжается.

31 июля президент США Дональд Трамп в очередной раз резко раскритиковал Россию — после очередного российского удара по Киеву, в результате которого погибли более 30 человек. Трамп назвал действия России "омерзительными" .