Трамп: у Зеленского "нет карт", но есть "одна вещь", и это - Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times повторил своё мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского "нет карт" на руках, то есть он находится в слабой позиции в противостоянии с Россией. При этом Трамп отметил, что "одна вещь" у Зеленского всё же есть - и это он сам, Дональд Трамп.

"У него нет карт. У него не было карт с первого дня", – заявил президент США, высказав мнение, что, "если бы у него не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают". Ранее Трамп неоднократно утверждал, что, если бы он, а не Джо Байден, был президентом США в 2022 году, Россия не начала бы полномасштабное вторжение в Украину, а если бы он не начал поставки оружия Украине в свой первый срок, а затем не вернулся к власти в 2025 году, Россия уже оккупировала бы всю территорию Украины.

Тезис о том, что у Украины "нет карт", Трамп высказывал, имея в виду, что Киеву следует пойти на уступки и согласиться с предлагаемыми США планами мирного урегулирования. В ответ на фразу об этом Зеленский в ходе встречи в Белом доме в феврале прошлого года ответил, что он "не играет в карты". Встреча завершилась перепалкой и фактически скандалом. Впоследствии лидерам удалось восстановить отношения, и с тех пор Трамп не раз встречался с Зеленским. Президент Украины постоянно благодарит США за помощь и за мирные усилия, хотя и даёт понять, что согласен со всеми предложениями США и лично Трампа.

В опубликованных ранее фрагментах того же интервью Трамп заявил, что США готовы взять на себя обязательства в рамках гарантий безопасностии Украины после завершения войны, подчеркнув, что эта готовность основана на его убеждённости в том, что Россия не нападёт на Украину снова.

Владимир Зеленский в понедельник заявил, что проект текста соглашения о гарантиях безопасности "достигает исторического уровня" и что он поручил своей команде окончательно подготовить его для возможного подписания на высшем уровне - то есть на встрече с Трампом. Сообщений о дате возможной встречи пока не было.