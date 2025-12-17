NYT рассказала подробности об обещанных Украине гарантиях Запада

На переговорах в Берлине 15 декабря американские и европейские дипломаты согласовали два документа, определяющие гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников, ознакомленных с документами. Издание подтверждает появившиеся ранее сообщения о том, что эти гарантии близки к обязательствам, предусмотренным статьёй 5 Североатлантического договора - но их условием является отказ Украины от вступления в НАТО.

Первый документ очерчивает общие принципы гарантий безопасности. Речь идет об обязательстве, похожем на гарантии, предусмотренные Североатлантическим договором, в котором записано, что все страны-члены обязуются оказать помощь любой стране, подвергшейся нападению. Предполагается, что речь будет идти о юридически обязывающих гарантиях. США, по словам источников, готовы вынести их на ратификацию в Сенате, а европейские страны — оформить их в соответствии со своими внутренними процедурами.

Второй документ источники газеты описали как "оперативный", предназначенный для военных. В нем объясняется как американские и европейские силы будут сотрудничать с украинскими военными, чтобы предотвратить повторное вторжение России и новый захват украинских территорий.

Один американский чиновник, который общался с журналистами на условиях анонимности, заявил, что документ является "очень конкретным" касательного того как предотвратить дальнейшие вторжения и наказать Россию, если она возобновит боевые действия. Источники подчеркивают, что речь идёт именно о конкретных механизмах действий, а не о политических декларациях.

Согласно документу - об этом же говорилось и в декларации лидеров ряда европейских стран по итогам переговоров в Берлине - США возьмут на себя ведущую роль в мониторинге соблюдения возможного прекращения огня. Соединённые Штаты также будут при помощи разведки выявлять возможную подготовку России к новому наступлению и предотвращать эскалацию.

Американские войска в Украину отправлены не будут, однако туда может быть направлен европейский контингент. Предполагается, что военные ряда европейских стран, вне формата НАТО, будут размещены далеко от линии соприкосновения, для дополнительного сдерживания. В Москве неоднократно заявляли, что для России неприемлем любой вариант размещения войск стран НАТО на территории Украины, однако американские чиновники в комментариях NYT высказали мнение, что в конце концов Москва согласится с их размещением, если речь не пойдёт о миссии под эгидой НАТО.

Кроме того, документ предусматривает дополнительное укрепление украинской армии и содержит перечень необходимого ей вооружения, которое будут поставлять союзники.

Из документа прямо не следует, какой может быть роль США и других стран НАТО при возобновлении российской агрессии и, в частности, то, будут ли они вступать в прямое вооружённое противостояние с Россией. Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне допустил это "при определённых обстоятельствах".

The New York Times отмечает, что эти гарантии в США увязывают с готовностью Киева отказаться от стремления вступить в НАТО, а также пойти на территориальные уступки. Если в случае НАТО представители властей Украины допускали согласие на гарантии безопасности без членства в союзе, то территориальные уступки - в частности вывод ВСУ из Донецкой области - президент Украины Владимир Зеленский отверг. При этом он, однако, упомянул о возможности того, что окончательное решение примут избиратели.