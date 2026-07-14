Сестра покойного сенатора Линдси Грэма займет его место в Конгрессе

Младшая сестра умершего сенатора США Линдси Грэма возьмёт на себя его обязанности после скоропостижной кончины влиятельного политика-республиканца из Южной Каролины. Об этом объявил губернатор штата.

Как отметил губернатор Генри Макмастер, Дарлин Грэм Нордон доработает оставшийся срок полномочий своего брата. Чуть ранее остановить выбор именно на ней рекомендовал президент США Дональд Трамп. По его словам, это станет "прекрасной данью уважения" Грэму.

Газета The Washington Post написала, что у Нордон нет опыта в политике, а о её собственных политических взглядах известно немного. Сама Дарлин Грэм Нордон назвала назначение "большой честью", подчеркнув, что она будет работать над завершением важных дел, начатых её братом.

Срок полномочий покойного сенатора истекает в январе 2027 года. Таким образом, его сестра будет занимать должность до указанного времени. Решение о том, кто займёт пост на следующий срок, американские избиратели примут на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября.

Линдси Грэм, из числа близких соратников Дональда Трампа, скончался в субботу вечером в Вашингтоне в возрасте 71 года. Это произошло вскоре после его возвращения из поездки в Украину. В аппарате Грэма сообщили, что, по предварительным данным, причиной смерти стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

Грэм был критиком властей России и Ирана и сторонником активной, опирающейся на силу внешней политики США. Поддерживал Украину и Израиль. Ряд комментаторов, включая видную правую активистку Лору Лумер и финансиста Уильяма Браудера, заявили о подозрительном характере смерти Грэма, призвав провести расследование её обстоятельств. Они указали, в частности, на историю отравлений политических оппонентов российских властей, в которых обвиняют Кремль, и на угрозы, которые звучали в адрес Грэма из Москвы и Тегерана.

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