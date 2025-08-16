Трамп: "Все согласились, что прекращение войны лучше перемирия"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в понедельник может быть согласована тройная встреча Трампа, Зеленского и президента России Владимира Путина. На ней может обсуждаться полная остановка войны в Украине.

"Все согласились, что прекращение войны лучше перемирия, которые часто не соблюдаются", рассказал в Трамп в соцсети Truth о своем разговоре с Зеленским и лидерами ЕС и НАТО, состоявшемся после саммита США — Россия в Анкоридже.

Трамп назвал прошедшую встречу с Путиным "очень хорошей" и предположил, что встреча Зеленского с Путиным может "сохранить миллионы жизней". Других подробностей он не сообщил.

После разговора Трампа с Зеленским и лидерами ЕС, Великобритании и НАТО в Брюсселе созвана экстренная встреча послов ЕС, а в Германии экстренное заседание правительства. Подробностей об обсуждении, кроме упоминаний о том, что речь идёт о войне в Украине, нет.

Большинство европейских участников разговора с Трампом подписали совместное заявление, в котором приветствовали его попытки остановить войну и заявили о готовности содействовать организации встречи Трампа, Путина и Зеленского.

В заявлении сказано, что в результате мирного урегулирования украинская армия не может быть ограничена в размерах, как требовала Россия, Москва не может ветировать вступление Украины в НАТО, и только Украина может решать вопрос о своих границах. "Пока убийства в Украине продолжаются, мы продолжим давление на Россию", говорится в тексте.

Ранее корреспондент Axios Барак Рави сообщил, что на переговорах в Анкоридже Путин не согласился на временное перемирие, предложив вместо этого сразу заключить соглашение о прекращении войны.

Корреспондент издания The Economist Оливер Кэролл рассказал со ссылкой на источник, что Москва согласилась на воздушное перемирие в Украине до трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Официально эта информация на момент публикации новости не подтверждалась.