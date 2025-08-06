Трамп ввёл дополнительные пошлины для Индии за покупку нефти в РФ

Президент США Дональд Трамп в среду издал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии, заявив, что страна прямо или косвенно импортирует российскую нефть.

Ранее в отношении Индии уже действовали американские пошлины на импорт в размере 25%. Таким образом, общий размер пошлин на товары из Индии составит 50%.

"Индия не только закупает огромное количество российской нефти, но и перепродаёт большую её часть на открытом рынке с большой прибылью,— написал Трамп 4 августа в социальной сети Truth. —"Им всё равно, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины".

В тот же день Индия обвинила США и ЕС в двойных стандартах по вопросу торговли с Россией. В заявлении МИД Индии говорится, что Вашингтон и Брюссель продолжают торговлю с Россией, хотя для них это "не является вопросом жизненной необходимости".В заявлении также отмечается, что США "активно поощряли" закупки российской нефти Индией во время президентства Джо Байдена для укрепления стабильности мировых энергетических рынков. Масштаб двусторонней торговли ЕС с Россией выше индийского, утверждает индийский МИД.

Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Значительная её часть перерабатывается в нефтепродукты, которые потом поставляются в другие страны. В частности, Индия стала крупнейшим экспортёром нефтепродуктов в ЕС.