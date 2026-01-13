Трамп ввёл пошлины в 25% для торгующих с Ираном стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин для стран, которые ведут бизнес с Ираном.

"С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с исламской республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США. Настоящее распоряжение является окончательным и обязательным к исполнению", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Такая мера может повлиять на основные торговые отношения США по всему миру, поскольку партнерами Ирана являются не только соседние государства, но и Индия, Турция и Китай, сообщает Bloomberg.

Крупнейшим в мире покупателем иранской нефти является Китай. Независимые нефтеперерабатывающие заводы страны с прошлого месяца увеличили закупки нефти из Ирана. Дополнительная пошлина в 25% на китайскую продукцию рискует нарушить торговое перемирие, которое Трамп заключил с главой КНР Си Цзиньпином в конце 2025 года, отмечает агентство.

Трамп ранее заявил, что иранские лидеры "хотят переговоры", но США, "возможно, придется действовать" до встречи с ними. Телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что речь идёт как о военных, так и невоенных методах борьбы с иранским режимом. Трамп опасается, что военные удары могут сплотить население Ирана против США. Среди невоенных мер обсуждаются введение новых санкций, кибератаки против военной или правительственной инфраструктуры, а также обеспечение протестующих интернетом Starlink.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года на фоне экономического кризиса, обвала национальной валюты и роста инфляции. До отключения интернета сообщалось, что протесты охватили около 120 городов. Власти пытаются жестко подавить демонстрации, применяя оружие.

По данным Human Rights Activists News Agency (HRANA) на 12 января, с начала масштабных акций погибли больше 600 человек, в том числе девять детей. Реальное число погибших установить пока невозможно.

Число арестованных оценивается более чем в 10 тысяч человек.

