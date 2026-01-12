Ссылки для упрощенного доступа

Дональд Трамп: лидеры Ирана хотят провести переговоры с США

Дональд Трамп общается с прессой на борту Air Force One , 11 января 2026 года
Дональд Трамп общается с прессой на борту Air Force One , 11 января 2026 года
Дональд Трамп заявил, что лидеры Ирана хотят провести переговоры с Вашингтоном. Об этом президент США рассказал журналистам 11 января на борту самолета Air Force One.

"Мы можем встретиться с ними. Встреча организуется", – сказал Трамп. Он добавил, что США "возможно, придется действовать до встречи", не уточнив подробности.

10 января Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США "готовы помочь" Ирану, стремящемуся к свободе. Газета The New York Times со ссылкой на свои источники в военных кругах писала, что в последние несколько дней американскому президенту представили несколько вариантов военных ударов по Ирану, но окончательного решения он пока не принял.

Ранее в поддержку протестующих в Иране выступили госсекретарь Марко Рубио и авторитетный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Власти Ирана официально не сообщали о числе погибших и задержанных. Правозащитники приводят разные данные. По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA) на 11 января, с начала протестов погибли 544 человека, в том числе восемь детей, 47 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Организация Iran Human Rights заявила, что подтвердила убийство по меньшей мере 192 протестующих.

Источники СМИ и телеграм-каналы пишут о тысячах погибших, но официально подтвердить эти данные невозможно.

Правозащитные организации отмечают, что полное отключение интернета и жесткие ограничения доступа к информации серьезно затрудняют сбор и проверку информации. Интернета, по данным сайта Netblock, в Иране нет уже более 84 часов.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что общенациональные протесты в стране "переросли в насилие и кровопролитие", передаёт Иранская служба Радио Свобода – Радио Фарда. Это, по его словам, стало "предлогом" для вмешательства Дональда Трампа.

Арагчи также отметил, что у правительства есть доказательства, подтверждающие наличие у протестующих оружия. Министр отметил, что ситуация находится под контролем и пообещал, что правительственные силы будут преследовать виновных в беспорядках. О жестоком подавлении протестов Арагчи не упоминал.

данные о погибших

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


