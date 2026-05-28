Трамп выразил поддержку Пашиняну перед выборами в Армении

Президент США Дональд Трамп выразил "полную поддержку" премьер-министру Армении Николу Пашиняну в преддверии парламентских выборов в Армении 7 июня.

В своём сообщении в соцсети Truth Social Трамп назвал Пашиняна "большим другом и лидером", отметив, что он "делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной". Трамп отметил, что договорённости о транзитном маршруте через территорию Армении, которые подтвердил во время визита в эту страну госсекретарь Марко Рубио, будут способствовать в том числе работе американских энергетических компаний по поставкам энергоносителей из стран Центральной Азии в США. Трамп прямо написал о своей поддержке избрания Пашиняна на новый срок на выборах 7 июня. "Сделаем (Армению) снова великой!" - трансформировал Трамп в посте свой знаменитый слоган.

Ранее Трамп открыто поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в апреле. Эти выборы Орбан проиграл.

Госсекретарь Рубио, посетивший Армению на днях, на заседании кабинета в Вашингтоне накануне заявил: "Мы наблюдаем зарождение новых, плодотворных отношений с Арменией, которые на протяжении долгого времени находились в состоянии застоя".

Никол Пашинян написал, что благодарен президенту Трампу "за его высокую оценку и дружеские слова".

Трамп поддержал Пашиняна на фоне резкого обострения отношений между Ереваном и Москвой - в связи с декларируемой армянскими властями возможностью сближения страны с ЕС. В начале мая в Армении прошёл саммит Европейского политического сообщества с участием лидеров стран ЕС и других государств, включая Украину.

Это, а также ряд заявлений и шагов руководства Армении по сближению с Западом, вызвало резкую реакцию Москвы. Различные официальные лица, вплоть до самых высокопоставленных, открыто, иногда в резких выражениях, критикуют Пашиняна и заявляют, что избранный им курс может повести Армению по пути Украины. Стране угрожают разрывом связей и отменой существующих в рамках ЕАЭС преференций. В Армении заявляют, что её политика не направлена против России, а выходить из ЕАЭС страна пока не планирует.

На выборах 7 июня блоку Пашиняна противостоит ряд оппозиционных сил, в той или иной мере, как утверждают сторонники премьера и многие комментаторы, связанных с Россией. Официально Москва не выражала поддержки кому-либо.