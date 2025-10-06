Трамп: я практически принял решение о "Томагавках", но есть вопросы

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что "в некотором смысле" принял решение о поставке крылатых ракет "Томагавк" Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом Трамп уточнил, что сначала хотел бы знать ответы на вопросы о том, что Украина "собирается делать с ними". "Куда они будут их направлять? Я хотел бы задать этот вопрос", - сказал Трамп. Он добавил, что "не стремится к эскалации" и вновь повторил призыв к завершению войны. Он не сказал, когда примет окончательное решение.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, в том числе в администрации США, сообщали о том, что на недавней встрече с Трампом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский ставил перед ним вопрос о возможных поставках ракет "Томагавк" с радиусом действия до 2500 километров. Зеленский косвенно подтвердил это, сказав, что передал Трампу список потребностей Украины.

Соединённые Штаты в последнее время не поставляют Украине оружие напрямую, разработана схема, в соответствии с которой они продают его странам НАТО, а те передают Украине. Пока неясно, как могла бы быть организована передача "Томагавков", сколько таких ракет могло бы быть поставлено и какой модификации. На вооружении армии США главным образом находятся ракеты морского базирования, запускаемые с подводных лодок.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поставки ракет "Томагавк" Украине не изменят ход войны, но приведут к "разрушению" отношений между США и Россией.