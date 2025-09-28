Джей Ди Вэнс: Россия отказывается от переговоров по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в интервью Fox News, что в последние недели Россия отказывалась от двусторонних переговоров с Украиной и трёхсторонних встреч с участием США.

"Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое", — отметил он, выразив надежду, что Москва "проснётся и примет реальность".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что рассчитывает на трёхстороннюю встречу. Президент России Владимир Путин допускал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но утверждал, что договорённости с Киевом по ключевым вопросам невозможны.

Одновременно администрация Трампа обсуждает возможность поставок Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия "Томагавк" через страны НАТО. По словам Вэнса, окончательное решение примет президент, руководствуясь интересами США.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что Трамп не возражает против передачи Киеву дальнобойных вооружений, включая "Томагавк". При этом источники Axios утверждают, что Трамп выступает против их поставок через НАТО.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война России и Украины, скорее всего, завершится переговорами. Он пообещал, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности после достижения перемирия.