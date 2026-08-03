Президент США Дональд Трамп заявил, что 3 августа возобновятся переговоры с Ираном. По словам президента, иранские власти просили о переговорах, опасаясь мощного удара со стороны Соединённых Штатов

"Очевидно, они не хотят, чтобы их атаковали. Они знали масштабы атаки, потому что видели, как она готовится", – сказал Трамп второго августа журналистам на борту самолета Air Force One. По его словам, переговоры начнутся во второй половине дня. Где и когда - он не сказал. Иранские власти это официально пока не подтверждали.

Иранские государственные медиа сообщили о телефонном разговоре между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом и командующим сухопутными войсками Пакистана Асимом Муниром, одним из ключевых посредников.

Днём ранее американский президент сообщил, что Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к США с просьбой воздержаться от ударов по Ирану, поскольку, как утверждается, Иран согласился с условиями мирного соглашения. "Это включает в себя немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Исходя из этой просьбы, я согласился, ради блага всего мира и, соответственно, ради выживания успешного и процветающего Ирана, отменить нападение при условии быстрого заключения сделки", – написал он в своей социальной сети Truth Social. Израиль, по словам Трампа, присоединяется к этому обязательству.

По словам Трампа, готовившиеся удары были самыми мощными со времён Второй мировой войны. Ранее Трамп заявлял, что под ударами могли оказаться объекты энергетики и инфраструктуры Ирана.

После начала боевых действий в конце февраля реальный прогресс в переговорах был достигнут в середине июня, когда США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривал в том числе прекращение огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива для судоходства. Стороны тогда согласовали дорожную карту по достижению финального соглашения, а США разрешили Ирану продавать нефть.

Несмотря на договорённости, стороны обменивались ударами, а в начале июля Тегеран вновь заявил о закрытии Ормузского пролива. В ответ Трамп объявил о восстановлении блокады Ирана в проливе. США после этого начали наносить регулярные удары по Ирану, Тегеран отвечал атаками на американские объекты в соседних странах.